El fútbol sin hinchas no es fútbol. La pandemia frenó el folklore y le quitó al deporte más popular del país, el condimento más importante: su gente. Finalmente eso terminó ayer y los hinchas de San Martín, al igual que los del resto del país, pudieron retornar a ver al equipo de sus amores. Fueron 580 días los que tuvieron que esperar los fanáticos para retornar a las tribunas del "Hilario Sánchez". Si bien adentro del campo de juego el resultado no acompañó, los hinchas vivieron su propia fiesta: alentaron a más no poder a su equipo como si fuese el primer partido del campeonato. El "Dale dale Vé..." retumbó en Concepción con el fervor de los hinchas que volvieron a tener esa previa clásica en los alrededores. "Estábamos cansados de ver al equipo por la tele o escucharlo por la radio", expresó Fernando Albarracín quien llegó junto a su mujer y sus dos hijos, todos luciendo la camiseta verdinegra. Con un importante operativo policial en los alrededores, los hinchas pasaron el "cacheo" y volvieron a subir los escalones para gritar por su equipo. Por cuestiones de protocolo, un clásico de las canchas -el "chori"-, no está permitido, pero seguramente no pasará mucho tiempo para que se habilite la venta. El gol de Rescaldani revivió esos abrazos de gol que tanto se extrañaban e hizo recordar a otros quizás, la presencia de algunos hinchas que ya no están en las tribunas y que fueron víctimas del covid.