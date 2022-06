No será un día más en el Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Y es que con un abanico de nueve partidos, hoy se terminará de armar el cuadro de Cuartos de Final definiendo los tres restantes equipos clasificados, con seis candidatos para tenerlos. Será sábado intenso, con definiciones, clásicos y la necesidad de cerrar esta primera rueda dentro de los ocho mejores.

Será desde las 16, y para empezar a entender lo que estará en juego, es obligatorio repasar lo que ya esta escrito y lo que queda por escribir. Unión, Aberastain, San Lorenzo de Ullum, Atlético Alianza y San Martín están adentro. Son los primeros cinco de la tabla y los 33 puntos que tienen los Verdinegros solo son alcanzables para Desamparados que con 30 unidades podría alcanzarlo pero jugará la diferencia de goles, donde San Martín tiene un registro más que importante.

Visitante. Atlético Trinidad se jugará una carta brava en cancha de Unión para intentar clasificar.

En el lote de los aspirantes a clasificar están Desamparados, Del Bono, Trinidad, Colón, 9 de Julio y Marquesado sabiendo que solamente se cruzarán entre ellos los del Este con los Merengues, sabiendo que el empate no los ayuda para nada y lo único que les sirve es ganar. Los demás, tendrán partidos complejos como la visita de Trinidad a Unión y la localía Puyutana ante Aberastain.

La programación de este sábado tiene clásicos y el de Rawson será uno de los puntos salientes cuando Unión, puntero, sea local de Trinidad que necesita ganar para clasificar. Mientras que el otro será en Marquesado, donde el Tricolor recibirá a Villa Obrera sabiendo que corre desde atrás porque hoy es entre todos los candidatos a clasificar el que menos puntos tiene. Y en este rubro de clásicos, el que resta destacar en la cartelera es el más añejo de San Juan entre San Martín y Alianza, en Concepción.

Además, Desamparados será local de Aberastain, Atenas Pocito recibirá a Del Bono que quiere clasificar también mientras que Juventud Unida jugará ante San Lorenzo de Ullum, ya clasificado hace rato.

En esta cartelera, dos partidos que no tienen trascendencia en la definición son los que jugarán Árbol Verde-Peñarol en el Barrio Cabot y Sarmiento con Rivadavia, en Zonda. Quedando solamente para el domingo, el partido entre Juventud Zondina-Carpintería, que podría marcar la salida de Omar Díaz de la dirección técnica de la Juve. Será un día decisivo para todos. Los que ya entraron, excepto Unión que tiene el 1 asegurado en los cruces de Cuartos de Final, intentarán mejorar sus lugares y los que no, irán por esas tres plazas que hoy no tienen dueño.

Cuartos de final

Esta primera rueda del Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina en Primera División coronará al campeón de Invierno, que luego a fin de año definirá al campeón anual en la Superfinal con el campeón del Verano. Los 8 primeros equipos de la tabla clasificarán a los Cuartos de Final donde se cruzarán primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto, previendo reglamentariamente que la serie sea de ida y vuelta, con definición como local en el segundo partido en cancha del mejor ubicado.



En semifinales, una vez que queden los cuarto clasificados se ordenarán por sus posiciones en la tabla, cruzando primero contra cuarto y segundo contra tercero, definiendo el segundo partido en cancha del mejor ubicado. Finalmente, la Final del Invierno será solamente en único partido en el Bicentenario.