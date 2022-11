"Es una locura hermosa", expresa Juan Pablo Serdoch para describir y sintetizar la aventura que él mismo protagonizará y que lo tendrá en Qatar desde el 20 de noviembre para vivir el Mundial de fútbol 2022. El sanjuanino llevará 45 camisetas de la Selección Argentina que buscará intercambiar con hinchas de otros países, tal como lo hizo en el Mundial de Rusia 2018 cuando logró hacer el intercambio de 24 camisetas. Pero eso no será todo, es que Serdoch deberá movilizarse en silla de ruedas o muletas, teniendo en cuenta que fue operado hace unos meses y todavía no se recupera.

"Tenía los pasajes desde junio y en la venta de mayo me salieron las entradas de toda la fase final del Mundial. Más no podía pedir, me fracturé jugando al fútbol pero le aclaré al médico que me voy igual, como sea", manifiesta Juan Pablo. Es que jugando al fútbol en la Liga de Profesionales se fracturó la pierna derecha, se sometió a una cirugía el 27 de ese mes y desde ese momento cuenta los días para viajar a Qatar. Logicamente que el alta todavía no la tiene pero su médico entendió que su paciente debe viajar y la única y más importante recomendación fue manejarse en silla de ruedas. "Recién en la semana 12, que se cumplirá el viernes 25 de noviembre puedo empezar apoyar el pie", cuenta Juan Pablo.

Serdoch tras la operación a fines de agosto. En Qatar se manejará con muletas

La aventura de Serdoch ya arrancó el viernes pasado. Siempre manejándose con muletas, viajó rumbo a Madrid. Con el objetivo de visitar a un hermano en Valencia, allí el sanjuanino intentará conseguir una silla de ruedas para movilizarse. Después, viajará el 20 a Qatar para reunirse con Gustavo, su otro hermano quien reside en Irlanda y quien lo acompañará durante lo que dure el Mundial.

Los hermanos Serdoch ya estuvieron en Rusia y desde ese día se pusieron como meta llegar a Qatar y con el mismo objetivo de intercambiar camisetas: "Lo que vivimos fue hermoso. Si te gusta el fútbol se te hace muy adictivo, ya estoy pensando como hacer para llegar a Estados Unidos en 2026", se ilusiona. En esa ocasión y con un viaje casi de imprevisto, llevó 31 camisetas de la Selección y terminó intercambiando 24. "Lo tomé como un trabajo, me despertaba todos los días y salía con la misión de intercambiar camisetas, es algo tan lindo tener esa experiencia con hinchas de todo el mundo. El hincha argentino genera algo único en todo el mundo", expresa. Entre la veintena de camisetas que intercambió recuerda una de las mil anécdotas de ese Mundial. "Una mujer de China nos preguntaba porqué cantábamos, le explicamos que era para darle aliento a nuestros jugadores pero ella no entendía porqué lo haciamos. Ellos van a sentarse a ver un partido y nosotros los argentinos vamos alentar", expresa Juan Pablo, explicando que en ese momento se comunicaban a través del traductor del teléfono.

"Los hinchas argentinos nos sentimos famosos porque todo el mundo te pide fotos. Es increíble lo que una camiseta argentina puede generar", manifiesta orgulloso.

Este año, después de conseguir las entradas y los vuelos, el paso siguiente fue comprar la mayor cantidad de camisetas posible. Si bien lleva réplicas de las originales, Serdoch quería que sean de buena calidad y dice que le resultaba difícil conseguir con un solo proveedor, 50 camisetas que sean iguales. Es por eso que logró conseguir 45 que ya están en su valija. ¿Todas de Messi? Juan Pablo comentó que si bien la mayoría son del rosarino también lleva de Angel Di María, Rodrigo De Paul, Julián Alvarez y Lisandro Martínez. "El intercambio es parte del espíritu mundialista, no tiene nada que ver con la viveza criolla del argentino, todo lo contrario, estás intercambiando algo de tu país con alguien, lo importante es la experiencia", manifestó.

"¿Qué dice mi familia? Que estoy loco pero me bancan. Saben que vivir un Mundial para mí es lo máximo. Con muletas o sin muletas voy a vivir una experiencia única", expresó Juan Pablo Sardoch, el sanjuanino que ya está subido a una aventura que lo depositará junto a una valija repleta de camisetas en tierras qataríes.