El vigente campeón argentino Kevin Benavides recortó a 10 minutos su diferencia con el nuevo líder de la clasificación general de motos, su compañero austríaco Matthias Walkner, al celebrarse hoy martes la novena etapa del Rally Dakar 2022 con un bucle de 491 kilómetros en la ciudad árabe de Wadi Ad Dawasir.



El piloto de Red Bull KTM Factory Racing fue segundo en el parcial de este martes a sólo 44'' del vencedor, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda), y recuperó un puesto en la tabla acumulada.



A falta de tres etapas, el salteño ocupa el quinto lugar a 10:22 del austríaco Walkner, campeón del Dakar 2018 y flamante puntero en desmedro del británico Sam Sunderland (Gas Gas KTM), ahora escolta por delante del francés Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) y el chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda).



"Diez minutos no es nada. Debo seguir luchando porque todo el mundo quiere lo mismo: ganar. Hay que seguir dándolo todo cada día. La carrera está muy reñida, en las próximas etapas puede pasar de todo", aseguró el argentino a la web oficial de la competencia.



"Ha sido una etapa muy rápida y más corta, una etapa que podríamos llamar 'normal'. He corrido bien, pero pienso que la navegación hoy ha sido más fácil. Me gustó mucho porque había muchos valles y cañones. Fue una etapa bonita", describió.



El campeón del Dakar 2021 todavía no pudo conseguir ninguna victoria en el rally de este año, algo que sólo le ocurrió en la edición 2019 entre las anteriores cinco de las que participó.



Desde el inicio de la prueba en Arabia Saudita fue 4to. (etapa 1A), 14to. (1B), 3ro. (2), 8vo. (3), 16to. (4), 8vo. (5), 14to. (6), 2do. (7), 13ro. (8) y 2do. (9), lo que le generó algunos vaivenes en la general.



El pasado domingo, en el día de su cumpleaños número 33, Benavides también fue segundo y se puso a 5:23 de la punta, el lunes retrocedió a 14:47 y este martes volvió a achicar una diferencia que no resulta significativa en la competencia más extrema y compleja del mundo motor.



De modo que el salteño -primer piloto sudamericano campeón en motos- continúa con el sueño intacto de volver a ganar el Dakar con una marca diferente tras conseguirlo el año pasado con Honda.



Nadie pudo lograr esa particularidad desde que el rally abandonó su escenario original en Europa y África para iniciar su etapa en Sudamérica (2009-2019) y Arabia Saudita (desde 2020). Antes sí fueron el francés Cyril Neveu (Yamaha y Honda) y el italiano Edi Orioli (Honda y Cagiva) los que marcaron ese antecedente.



Luciano Benavides (Husqvarna), hermano menor de Kevin, se clasificó séptimo en la novena etapa (+4:21) y permanece en el 14to. escalón de la general. Su objetivo es mejorar el 6to. puesto de 2020, algo que no parece sencillo con sólo tres etapas por delante y poco más de 44 minutos por descontar.



En cuatriciclos, el cordobés representante de Estados Unidos, Pablo Copetti (Yamaha), ganó el parcial de este lunes, cuyo podio se completó con el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag'on) -líder de la categoría- y el debutante argentino Francisco Moreno (Drag'on Rally Team), que obtuvo así su mejor resultado en esta edición.



Copetti todavía da pelea para ganar el Dakar por primera vez en 10 presencias: se ubica segundo en la acumulada a 24:31 del francés, que hoy resignó una diferencia de 6:16 en relación a su perseguidor.



El mendocino Moreno ocupa el cuarto puesto y se ubica a sólo 40 segundos del bronce de la divisional, hasta el momento propiedad del polaco Kamil Wisniewski (Yamaha).



La lucha por el título en la categoría autos quedó ajena para los argentinos, después del incidente mecánico sufrido el lunes por Lucio Álvarez (Overdrive Toyota), que lo puso al borde del abandono y mandó del 4to. al 22do. puesto.



El mejor ubicado es el mendocino Orlando Terranova (Prodrive), en el cuarto escalón, pero a una considerable distancia de 1:36:09 del líder qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing).



El piloto del emirato ingresó hoy tercero detrás de los sudafricano Giniel De Villiers y Henk Lategan, de su misma escudería. En la general, lleva una diferencia de 39:05 sobre su escolta francés Sebastien Loeb (Prodrive).

El camión que conduce el chaqueño Juan Manuel Silva, el Man del Puma Energy Team, no participó hoy de la novena etapa del Rally Dakar, ya que continúa en el vivac de Wadi Ad Dawasir, y los mecánicos intentan solucionar el problema eléctrico que surgió en la etapa 7, que dejó varada a la tripulación y la obligó a dormir en el desierto.



Tras la deserción en la etapa 7 y sin la posibilidad de correr las 8 y 9, el equipo Puma Energy Team trabaja en el campamento sobre el camión Man de Juan Manuel Silva, y sus navegantes Carlos Mel Banfi y Pau Navarro buscan encontrar el inconveniente que les permita continuar en competencia.



El "Pato" Silva, desde el vivac, contó hoy en qué situación se encuentran las tareas: "Es un problema eléctrico y preocupa, porque es algo muy grande que está dañando distintos sectores de la instalación".



"Hace un rato el camión arrancó después de casi dos días, pero no sabemos por qué, así que ahora hay que empezar a mover cables y chequear fichas para encontrar el problema y tratar de salir a correr mañana", añadió el chaqueño.



El décimo parcial del Dakar tendrá lugar mañana entre las ciudades de Wadi Ad Dawasir y Bisha con una distancia total de 735 kilómetros, 375 cronometrados.