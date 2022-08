Dejando de lado sus pacientes, ordenando turnos para darse un espacio y poder asistir a los clubes y meterse casi por una corazonada en este proyecto que tiene como fin brindar charlas en clubes de la Divisional "B" del fútbol local. Eso realizará un staff de profesionales médicos que llegarán a los clubes de fútbol para brindarles contención a futbolistas a través de charlas informativas sobre enfermedades, asistirlos y derivarlos en caso que requieran atención.

La mentora del proyecto llamado "Yo te ayudo" es Lourdes Solano, una periodista deportiva que padece Huntington, una rara enfermedad neurológica y que intenta aportar su granito de arena desde donde le toca. "Se conocieron en el último tiempo muchos casos de jugadores de la "B" que padecen enfermedades y por ahí por desconocimiento no se hacen tratar. Se me ocurrió reunir algunos de los médicos que me tratar y otros que también se prendieron, para llegar a los clubes y que los jugadores puedan ser atendidos de manera gratuita", expresó Lourdes.

El primer taller se realizará en el Club El Globo el jueves 8 de septiembre con la presencia de Andrés Yacante, kinesiólogo del plantel de San Martín, además de la fonoaudióloga Brenda Gatica, la psicóloga Isabel Galleguillo y la nutricionista Julieta Ibañez. "Hace poco se conoció el caso del chico con cáncer que por suerte está bien y está jugando, pero el año pasado falleció un futbolista también por esa enfermedad, quizás por ahí si se trataran a tiempo la historia sería otra", comentó Lourdes que además concientiza a través de su propio testimonio en la cuenta de Instagram llamada "Enfermedades neurológicas".

El jueves 8 de septiembre el staff médico llegará a El Globo pero la idea es después seguir sumando clubes.

SILVA, EL LUCHADOR DE "EL GLOBO"

Hace una semana DIARIO DE CUYO dio a conocer el caso de Matías Silva, un joven albañil jugador de El Globo a quien le detectaron hace unos meses cáncer de pulmón. Según Silva, venía con una molestia en su zona genital pero no le dio mucha importancia hasta que en el mes de abril lo debieron operar de un tumor en uno de sus testículos.

Matías Silva, el defensor que viene dandole lucha al cáncer.

El defensor de 22 años contó que salió bien de la operación, se fue a su casa pero a los días, mientras esperaba el resultado de la biopsia, su salud se deteriorós. Llegó el resultado menos esperado y los médicos le informaron que el cáncer le había hecho metástasis en sus pulmones atacando el 80% de uno de ellos. Se sometió a sesiones de quimioterapia y los resultados de la última tomografía hace dos semanas le dieron como resultado que el cáncer había disminuido al 40%. Silva a pesar de seguir en tratamiento de quimioterapia, volvió al club de sus amores para jugar al fútbol.

Precisamente a ese club llegará el staff médico para brindar charlas y tratar de concientizar sobre enfermedades.