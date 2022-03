River, vigente campeón del fútbol argentino, y Boca protagonizarán hoy un nuevo superclásico en el Monumental, al que llegan con diferentes urgencias, disputadas las seis primeras fechas de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro más convocante de la fecha interzonal del torneo comenzará a las 19 horas con el arbitraje de Darío Herrera y transmisión en directo de las señales Fox Sports Premium y TNT Sports.

No se trata de un superclásico definitivo en esta ocasión, aunque su resultado siempre deja huellas para lo sucesivo de la temporada por la trascendencia intrínseca del cruce entre los clubes más grandes del fútbol argentino.

En el análisis previo, Boca se expone a un costo más alto por el clima que rodeó a su DT Sebastián Battaglia antes de quitarle el invicto al líder de la Zona B Estudiantes, el domingo pasado en La Plata.

Esa victoria, con un rendimiento futbolístico mejorado, sirvió para dejar atrás la polémica con los juveniles Agustín Almendra y Alan Varela, marginados del plantel profesional por problemas de convivencia, y las críticas por la anterior derrota con Huracán en La Bombonera.

Battaglia tomó oxígeno con el meritorio 1-0 logrado en el Estadio UNO pero necesita de un buen resultado en el Monumental silenciar rumores sobre su futuro antes del inicio del máximo objetivo del año: la Copa Libertadores de América.

Sobre sus hombros pesa la incómoda estadística de no haber ganado un clásico oficial sobre cinco dirigidos: fueron dos empates y tres derrotas, una de ellas, ante San Lorenzo (0-2), en calidad de interino durante el ciclo de Miguel Ángel Russo, quien aquella noche en La Bombonera no pudo sentarse en el banco de suplentes por aislamiento preventivo debido al covid-19.

En la semana, Battaglia alertó sobre los arbitraje después de sentirse perjudicado en La Plata por un inexistente penal pitado para Estudiantes. "No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen más en contra de Boca. Ya fueron varios errores que pudieron haber cambiado el rumbo de los partidos", sostuvo.

En el superclásico más reciente, que River ganó 2-1 en Núñez, el 3 de octubre del año pasado, Boca jugó en inferioridad numérica desde los 15 minutos por la expulsión del defensor Marcos Rojo. Con camiseta alternativa -amarilla- por primera vez en un superclásico oficial, el "Xeneize" presentará dos cambios en su formación titular: el peruano Carlos Zambrano por el lesionado Carlos Izquierdoz en el ataque y la vuelta del goleador Darío Benedetto por Luis Vázquez en el ataque.

Sólo una vez Boca no utilizó su casa tradicional ante River y fue derrota por 3-1 en un amistoso de verano en Mar del Plata, el 20 de enero de 2010.

En River el ambiente que se respira es más relajado y así lo reflejó su DT Marcelo Gallardo, quien inusitadamente confirmó el equipo de corrido antes de las preguntas recibidas en la conferencia de prensa del viernes.

El "Muñeco", con todos sus futbolistas a disposición, a excepción del zaguero Héctor David Martínez, dispondrá los mismos once que golearon 4-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la sexta fecha.

En el banco quedará el colombiano Juan Fernando Quintero, autor del célebre tanto que desniveló la final de la Copa Libertadores 2018 (3-1) en Madrid.

River, que acumula tres victorias seguidas entre Copa LPF y Copa Argentina, es puntero de la Zona A con 13 unidades junto a Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, que le propinó su única derrota en la competencia en la jornada debut.

Historial

En la era profesional, Boca cuenta con una ventaja de ocho partidos tras ganar 74, empatar 63 y perder 66 en 203 enfrentamientos. Su última victoria en un torneo local durante los 90" fue en la Superliga 2017/18 por 2-1, con tantos del colombiano Edwin Cardona y el uruguayo Nahitan Nández. De esta manera, iguala la mayor sequía que data del 1918.

Seguridad

1.200 La cantidad de efectivos de seguridad que tendrá el superclásico, que contará con 70 mil espectadores en las tribunas. Hay una lista con derecho de admisión de 1.000 hinchas locales.