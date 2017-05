Dirigentes. Gustavo de Luca, Julián Olivera, Andrés Alonso, Mónica Otto, Andrés De Cara, Nicolás de Luca y Sebastián Olivera, antes de la reunión.

Más que una comisión directiva es un grupo de amigos. Todos nacieron al tenis en el club y decidieron tomar las riendas para conducirlo en una edad poco habitual. El presidente Andrés Alonso tiene 38 años y un entusiasmo que contagia.



‘Fue Alberto Dalmagro, quien un día hablando por teléfono me sugirió que asumiera la presidencia. No estaba muy seguro, pero poco a poco mis amigos, porque más que dirigentes somos un grupo de amigos que se conoce desde los cinco años, me convencieron’, cuenta quien es contador público y empresario.



‘Es para mi una satisfacción muy grande devolverle al club todo lo que me dio. Aquí crecí como ser humano rodeado de mucha gente que me enseñó a querer al tenis’, explicó quien tiene como proyecto fundamental fortalecer la práctica desde las categorías formativas.



‘Nos propusimos refundar la escuela de tenis, por eso contratamos a Alberto (Dalmagro) como coach principal para desarrollar la idea. Con él trabaja un grupo de muy buenos profesionales que nos hace ilusionar con obtener buenos resultados en un tiempo prudencial’, afirmó mientras graficaba que entre las modificaciones se han hecho canchas para mini tenis donde aprenderán sus primeros golpes los niños de tres a cinco años de edad que asisten al ‘Kinder Tenis’.



Aún cuando en el pensamiento del joven presidente está la idea de construir una o dos canchas de cemento, antes que nada lo desvela que los jóvenes jugadores encuentren en la entidad un lugar de contención para desarrollarse deportivamente. ‘Se utilizarán nuevos elementos que se utilizan en otros lugares y sirven para depurar la técnica de los golpes. Hemos sumado una preparadora física para que trabaje con los jugadores en el complemento del entrenamiento que no se hace en la cancha’, contó.



Las clínicas gratuitas para damas que ya se están dictando y un plan de socios temporarios, con la posibilidad que jueguen al tenis y no como era antes que solo podían tener acceso a la piscina en temporada de verano, tienen como objetivo motivar y atraer a los adultos a la entidad.



Durante la nota sobrevoló siempre el tema del posible traslado por la versión de expropiación que haría el gobierno con vistas a ampliar el terreno donde esta el club. Tema del que Alonso dijo no tener ninguna información concreta al respecto. ‘Oficialmente, a nosotros, que estamos desde octubre pasado, nadie nos hizo ninguna propuesta. No podría responder nada, al respecto’, concluyó.