

El tenista marplatense Horacio Zeballos avanzó ayer a los octavos de final de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que se disputa en París, tras el abandono del belga David Goffin. Por su parte, el porteño Diego Schwartzman batalló frente al serbio Novak Djokovic pero cayó en cinco sets por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1 y quedó eliminado.



El retiro del belga (12) se produjo cuando el argentino, 65to en el ranking mundial, tenía punto de quiebre luego de haber levantado tres sets points y, al correr al fondo de la cancha para devolver un revés paralelo y profundo, tropezó y sufrió una lesión en su tobillo derecho.



En busca de los cuartos de final, Zeballos enfrentará al austríaco Dominic Thiem (7), quien dejó en el camino al estadounidense Steve Johnson (26) por 6-1, 7-6 (4) y 6-3.



Es la primera vez que Zeballos, de 32 años, clasifica a octavos de final de un Grand Slam, y será el primer partido entre el marplatense y Thiem, quien en la gira europea sobre polvo de ladrillo de este año jugó las finales del ATP 500 de Barcelona y del Masters 1.000 de Madrid, y en ambas perdió con el español Rafael Nadal.



Schwartzman, 41 en el ranking mundial, tuvo ventaja al imponerse en el primer set y en el tercero, pero no pudo sostener la intensidad que propuso Djokovic (2) y cayó en el quinto, tras tres horas y 18 minutos. “Felicito por esta gran batalla a Diego”, dijo el serbio apenas finalizó el partido en el estadio Philippe-Chatrier, la cancha principal del abierto francés. Las palabras del serbio son la evidencia de que Schwartzman jugó un gran partido, de igual a igual, hasta que sintió el desgaste. Es que hasta el cuarto set sostuvo la intensidad que imprime siempre Djokovic, pero en los últimos parciales, los golpes profundos y de lado a lado del serbio fueron demasiado. El rendimiento de Schwartzman ratificó su buen presente, que le permite mirar con optimismo el futuro, sobre todo si logra sostener el rendimiento que mostró durante la gira europea sobre polvo de ladrillo. El argentino se ilusionó con la victoria después de quedarse con el tercer set, pero sabía que aún faltaba mucho, porque Djokovic, al igual que todos los grandes del tenis, pelearía hasta el último punto para seguir en carrera. Así fue y el serbio mostró su mejor versión desde el cuarto set. La misma intensidad, variando alturas, ángulos y velocidades. Fue un contundente 6-1 y 6-1 para terminar con las ilusiones de un Schwartzman que batalló hasta el final.

Sensaciones

Diego Schwartzman - Singlista

”Quería tenerlo muy cerca en el cuarto set, por eso me enojé mucho conmigo mismo. Me costaba para estirarme en el saque pero según los médicos no es nada. Esperemos que sólo sea una cuestión del cansancio y no pase de ahí el tema”.