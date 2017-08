Tropezón. Luego del debut victorioso ante Italia, los pibes argentinos estuvieron lejos de volver a repetir la historia y cayeron 4-1 contra España.

Hay veces que se pierden las batallas. Pero, como dicen, no se pierde la guerra. Los chicos de la Sub 20 argentina habían ganado la primera batalla, pero después perdieron la segunda. De ninguna manera están afuera de nada. Al contrario, puede que la derrota (4-1) en su última presentación ante España les haya dolido, pero nada puede ser definitorio. Porque jugaron un buen partido y perdieron por no "ligar" en la definición. Esto es pegar cuatro tiros en los palos.



Ante España, los chicos argentinos adolecieron de las capacidades esenciales para controlar estratégicamente un juego. No tuvieron la serenidad necesaria para asimilar los goles del rival y cayeron presos de sus propios nervios. Es cierto, muchas veces es necesario tener suerte y eso es lo que no tuvieron éstos chicos, porque los palos se hicieron aliados del muy buen arquero español Marti Zapater (la gran figura del partido). Igual, a esa suerte hay que ayudarla y los argentinos se esforzaron en hacerlo pero no lo concretaron.



Ya les había pasado en el debut ante Italia. No ligaron al principio pero trabajaron para cambiar el cuadro. La reacción llegó en el complemento y los chicos dieron vuelta el resultado y ganaron de manera convincente.



Frente a España no pasó lo mismo. No supieron asimilar aquel primer gol que dejó sin reacción al arquero Scarzo tapado y después se dejaron avasallar por un buen momento español, que metió dos goles más y casi como que dejó sin esperanzas a los albicelestes.



Es que en el complemento todo fue de Argentina y justo ahí es donde aparecieron los palos del milagro para España que, no obstante ganó y dejó en claro que tiene pasta para aspirar a la lucha por el título.

Claves

La caída con España se trata de un golpe importante, aunque no decisivo para el futuro inmediato de la selección argentina Sub-20.

Los dos goles en el arranque de los europeos generó que la tensión y los nervios se hicieran presente en el combinado albiceleste.

Con el resultado muy cuesta arriba (0-4), los chicos argentinos fueron con todo y tuvieron toda la mala suerte: cuatro tiros en los palos.

