Volver a ser. Eso buscará Silvio Prieto quien estará de arranque hoy.

"En el fútbol los imposibles no existen". Esa frase se transformó en el lema en el plantel de Desamparados que hoy deberá ir por una misión más que difícil para seguir alimentando su sueño de ascenso. Para seguir con vida en este Federal "A", deberá revertir el 0-3 sufrido en la ida cuando visite hoy a las 16, a San Jorge en Tucumán, en la revancha de Cuartos de la Reválida.



En Puyuta el 0-3 caló profundo en el plantel y como si eso fuese poco, para ir por el milagro tuvo que rearmarse por la cantidad de bajas que tuvo. Pablo Jofré y Jonatan Lastra no se recuperaron de sus lesiones, Carlos Fondacaro se fue expulsado, Michel García llegó a la quinta amarilla y al "Bichín" Sánchez le resta una fecha para cumplir. Con ese negro panorama, Víctor Andrada necesitó hacer tres practicas de fútbol para definir el equipo ideal, tanto que se jugará todas las cartas a matar o morir dandole titularidad a jugadores que hace tiempo no juegan como el caso del defensor Facundo Torres quien se recuperó de una rotura de ligamentos y ya viene tomando ritmo en el torneo local, el jujeño volverá a jugar un partido oficial después de un año. Otro que jugará desde el inicio será el delantero Wilson Albarracín, quien hoy se ganó nuevamente la confianza del DT e intentará pagar con goles, lo mismo intentará Silvio Prieto quien buscará calzarse el traje de héroe. De esta manera serán cinco las variantes: Torres ingresará por Fondacaro, Nicolás Sottile por Díaz, Nicolás Marquevich por Cano, Silvio Prieto por Lastra y Wilson Albarracín por García. Desamparados debe ir de entrada a jugarse todo, es por eso que Sportivo puede cambiar del clásico 4-4-2 a jugarse con línea de tres atrás y que Corvalán se adelante intentando darle un toque más ofensivo a Sportivo.



Será el desafío más importante para el Víbora en el año del centenario. No será fácil, deberá ganar por más de tres goles para avanzar. Será la tarde para ir por el milagro. Serán 90 minutos para matar o morir en el intento.