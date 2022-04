El fútbol, maravillosa y caprichosamente, sigue entregando historias para disfrutar. Y es que en la caja de sorpresas que es la primera edición de la Copa de Campeones Femenina, en la gran final estarán cara a cara la futbolista más joven del torneo frente a la futbolista mas grande de todo el campeonato. Así, mano a mano de los 12 años de Pili Vergara en Racing de Jáchal, en Sportivo Iglesia estará Norma Mondaca y sus 54 años, buscando coronar una carrera que empezó tarde pero no con las mismas ilusiones de cualquier otra principiante.

Norma, vecina de Tambillo, al sur de Bella Vista, al pie de la Cordillera, ama el fútbol. Empezó con su propio equipo femenino, Las Golondrinas, cuando el fútbol femenino de Iglesia era callejero. Pero cuando se organizó en la Liga, su primer equipo fue Sportivo El Llano. Estuvo una temporada y desde ahí, a Sportivo Iglesia ya por quinta temporada con las Funebreras. Se cansó de ganar todo en la Liga Iglesiana y además, se dio el lujo de compartir con su hija y sus dos nueras la misma formación y hoy, solo Karen Ponce y Cintia Olmos son sus compañeras. Su vida es fútbol, pero también le hace a cualquier deporte. Ciclismo, hockey césped y lo que sea pero la debilidad es la pelota y se lo transmitió a toda su familia: 4 varones y su hija. El menor, Néstor Espejo disputó la Copa de Campeones con Falucho de Angualasto, como para dejar en claro que los genes futboleros de Norma son cosa seria. Norma tiene una rutina de sacrificio y laburo diario. En su Tambillo, todos los días hornea el pan casero que sirve para sumar en la economía familiar y luego, disfruta de ser ama de casa, abuela y mamá, como ella misma lo dice. Después, si el sagrado rito de ir a entrenar haciendo esos 10K entre ida y vuelta para llegar a Sportivo Iglesia y dejar claro que su ejemplo se predica con el trabajo diario. A la hora de jugar y sabiendo que da ventajas ante la juventud del resto, espera y apoya desde el banco. Cuando le toca, deja todo y disfruta.

"Es un sueño hecho realidad para mi. Saber que voy a estar en el Bicentenario ya es un premio y eso se los dije a las chicas. Pero claro, está ese pasito final que todas queremos dar y me emociona. Para mí, el fútbol es una pasión. Soy abuela, soy mamá pero a mis 54 años siento que disfruto en una cancha y detrás de una pelota. Siempre me gustó y le puse todo. Armé hasta mi propio equipo, Las Golondrinas, cuando no se jugaba oficialmente acá y después, entré en la vida de Sportivo Iglesia para poder vivir esto. Me di el lujo de jugar con mi hija y con mis dos nueras y eso es distinto a todo. Ahora, la ansiedad por que llegue la final es grande y solo espero que toda mi familia pueda estar en el estadio para ver que los sueños se pueden hacer realidad y solo hay que saber perseguirlos".

Iglesia se prepara con todo

La histórica primera edición de la Copa de Campeones Femenina tiene a Sportivo Iglesia entre los finalistas y desde el club Funebrero preparan una caravana para estar mañana en el Bicentenario apoyando a las chicas que quieren ser campeonas. Desde el municipio iglesiano ya han confirmado la asistencia con movilidades para que todos los hinchas Funebreros puedan estar en el coloso de Pocito. El presidente Darío Ossandon está al frente de la organización, registrando a quienes estén interesados en acompañar al equipo.

Un panorama similar se vive en Racing de Jáchal que llegará acompañado de sus hinchas a Pocito. El equipo de Sergio Calivar llegará el mismo jueves en la mañana y almorzarán en Pocito, en la Quinta Vergara, para luego de las 14 ir al Bicentenario. Además, la entrega de premios se realizará en una recepción inmediatamente posterior al final del certamen, para premiar a todos los participantes.