Si con el empate conseguido ante Morón, las esperanzas de aspirar a algo a fin de campeonato eran mínimas, la dura derrota de ayer prácticamente terminó con esas ilusiones. En un encuentro válido por la 29na fecha de la Primera Nacional, el Verdinegro cayó por 3 a 2 ante Ferro Carril Oeste y de esta manera liquidó las pocas chances que tenía de aspirar a alguna clasificación.

La tarde de ayer en Caballito será difícil de olvidar para San Martín que fue buscando una victoria que le permita terminar el año de la mejor manera pero estuvo lejos de mostrar su mejor imagen: ganaba 2 a 0 pero el local lo revirtió y en apenas 14 minutos pasó a ganarle 3 a 2 dándole una cachetada de realidad al equipo sanjuanino.

Es que en esa primera parte el encuentro pasó casi sin emociones. San Martín se le cerró bien a Ferro, que si bien dominó, falló en los metros finales. Pero el equipo de "Luigi" Villalba dio muestra de su efectividad antes que terminara ese primer tiempo, porque si bien no había llegado con peligro al arco de Marcelo Miño, en la primera que tuvo, acertó. Berterame inició una contra y Rescaldani también colaboró pero el encargado de definir fue Matías Giménez que con un remate cruzado anotó el 1 a 0 para San Martín. El rubio delantero que volvía ayer al equipo titular abrió el marcador y con eso alimentaba también las esperanzas en Concepción.

San Martín no se conformó con eso y en el complemento fue con todo y por todo. Iban 9 minutos cuando jugaron rápido aprovechando una distracción en Ferro, la pelota fue al área y Rescaldani definió sin atenuantes para aumentar diferencias en el marcador. El 2 a 0 caló hondo en Ferro que no lograba salir y San Martín pudo aprovechar ese momento pero no fue así. Porque Tomás Molina descontó a los 12 minutos dando una muestra de reacción en el local. El DT de San Martín entendió que debía evitar el empate, por eso sacó de la cancha a Giménez y le dio cancha a Onraita para pasar a defender el resultado, pero la jugada le salió mal porque Germán Riveros, que había ingresado desde el banco, aprovechó una mala salida desde el fondo y anotó el 2-2. San Martín entró en un pozo del que no salió porque apenas 3 minutos después, otra vez Riveros fue su verdugo colándose entre los centrales para anotar el 3 a 2 a los 26". Quedaba tiempo para más pero San Martín nunca reaccionó, incluso Ferro pudo haber liquidado cuando Riveros vio a Cozzani adelantado y sorprendió con un potente remate que dio en el travesaño. Fue una tarde negra para San Martín, que ayer -sobre todo por la forma en la que se dio la derrota- pareciera que comenzó a bajarle el telón a un año para el olvido.

Las claves

No la aprovechó

Cuando San Martín pudo generar jugadas de peligro las tradujo en gol: primero Gimenez y después Rescaldani. Después del 2-0 se quedó, no generó y Ferro lo aprovechó.

Distracciones

San Martín cometió errores y los pagó caro. Cozzani no tuvo su mejor partido y eso se sumó a las distracciones del fondo, fue ahí donde Ferro le encontró el punto débil para pegarle al Verdinegro.

Falta de reacción

Después de que Ferro le descontó, San Martín nunca reaccionó. Cuando Ferro lo revirtió se notó el golpe anímico en un plantel que nunca dio respuesta aún cuando quedaba mucho por delante