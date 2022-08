21 puntos, 7 fechas, 2 descensos. Números que marcan el futuro inmediato de los dos representantes sanjuaninos en el Torneo Federal A que han quedado condicionados para tratar de definir sus reales aspiraciones en el cierre de la temporada. En ese escenario, Sportivo Peñarol tiene una mínima ventaja sobre Sportivo Desamparados porque con 29 puntos y teniendo que cumplir con fecha libre todavía, lo ayuda tener en simultáneo pendiente el partido suspendido contra Sol de Mayo en San Juan, por la fecha 24 de esta Zona Sur. Pero más allá de esas cuentas, Peñarol tiene por jugar siete partidos incluyendo ese contra el conjunto de Viedma. De esos siete partidos, cuatro son como local: Juventud de San Luis, Huracán Las Heras y Ciudad Bolívar, además del pendiente con Sol de Mayo. En contrapartida, tiene tres salidas contra Ferro de Pico, Sansinena de Cerri y Villa Mitre de Bahía Blanca. Agregando que, en la fecha 30, deberá cumplir con la fecha libre. Un camino en el que no podrá equivocarse, con el lógico riesgo de caer a zona de peligro, pero con el plus de que haciendo bien las cosas en cada partido, lo apuntalaría a posiciones de Reducido. Peñarol depende de sí mismo por ahora y eso le da otro margen de maniobra, que en el fútbol no es poco.

Mucho menos aliviado es el panorama de Desamparados que, con 23 puntos y 21 unidades por jugar, está además de obligado a sumar lo suyo, a depender de resultados ajenos en una cerrada definición que lo tiene condenado al último lugar de las posiciones. Para Desamparados, los cuatro partidos de local son Olimpo, luego Sol de Mayo de Viedma, Círculo Deportivo después y cerrará finalmente contra Juventud Unida de San Luis. En el casillero de las salidas, tendrá que ir a Independiente Chivilcoy, Argentino de Monte Maíz y el decisivo viaje a Bahía Blanca para enfrentar a Liniers. Una serie compleja que además le imprime la urgencia puyutana de sumar de a tres, pero a la vez mirar de reojo lo que haga el resto. Hoy, la tabla tiene a seis equipos metidos en cuatro puntos apenas, sabiendo que los dos últimos perderán la categoría. Desamparados se cruzará mano a mano con dos de los equipos que necesita alcanzar para intentar la salvación: Círculo Deportivo y Liniers. Esa chance no es menor porque será golpe por golpe, sin terceros en el medio. Luego, habrá que ver cómo reaccionan.

Agenda fecha 28

Este fin de semana, Peñarol y Desamparados serán locales por la fecha 28. El sábado, a las 16 en el Bicentenario, el Bohemio recibirá a Juventud Unida, mientras que el domingo a las 16.30, Sportivo Desamparados jugará con Olimpo en el coloso de Pocito.