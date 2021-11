La noticia fue sorpresiva. Cuando todo parecía encaminarse a una jornada inolvidable y la atención estaba puesta en los agraciados que conseguirían entradas para ver el esperado partido Argentina-Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas de fútbol rumbo al Mundial Catar 2021 en el estadio "San Juan del Bicentenario" ayer se conoció que la FIFA -máximo organismo del fútbol mundial- emitió un comunicado en el cual aclara que la Argentina podría recibir una dura sanción por cantos discriminatorios en el pasado partido de Eliminatorias ante Uruguay (goleada albiceleste por 3-0). Dicha sanción está referida a la disminución del aforo para presenciar el clásico mayor de Sudamérica en el estadio sanjuanino.

En un primer momento se festejaba que ese partido a jugarse el martes 16 del corriente a las 20.30 en el estadio pocitano había sido habilitado para que asistiera el aforo total, esto es alrededor de 25.000 personas. Ahora, de oficializarse esta sanción, todo se complica. Porque si bien todavía desde FIFA no se ha mencionado cuál será finalmente el aforo del estadio sanjuanino, lógicamente mermaría la cantidad de aficionados presenciales.

Hace días se informó que las entradas para el partido saldrán a la venta (internet y presenciales) el lunes 15.

Además, la sanción en cuanto a los espectadores vendría acompañada por otra pero referida al tema económico. La AFA se vería obligada a pagar una suma de 30.000 francos suizos, es decir, más de tres millones de pesos. Y, por si fuera poco, si el acto de xenofobia se repitiese, Argentina podría jugar su próximo partido a puertas cerradas.

Tanto en AFA como en el entorno organizativo de San Juan aún se conservan esperanzas que la sanción no se dé con todo su rigor. No es algo que esté volando, sino que si bien el aforo completo disminuirá, el número no será un problema mayor. El secretario de Deportes, Jorge Chica, contó que en una de las tribunas cabeceras se pondrá una bandera argentina gigante cuya inscripción será en contra de los cantos xenófobos y muestras de racismo que se han dado en ocasiones anteriores. Eso apoyará la campaña antirracismo que se llevará a cabo en San Juan los días previos al partido. En el momento de darle lugar a las suspicacias, no se puede obviar que uno de los máximos beneficiados que se juegue con menos público es la Selección de Brasil, con bastante peso en las decisiones de la FIFA, por lo que su opinión también debe estar incidiendo. Sólo basta con recordar que aquel frustrado partido (choque de ida por las mismas Eliminatorias Catar 2022) que comenzó en Brasil entre ambos duró apenas 5 minutos porque después terminó siendo suspendido (el caso aún no tiene definición) pero se jugaba sin público por la pandemia del covid-19.

El valor de las entradas populares oscilará entre los 2.500 y 3.000 pesos. Siendo superiores las demás.

Por otro lado, un antecedente que no favorece las esperanzas argentinas es que la FIFA volvió a castigar ayer a la Federación Mexicana de Fútbol con dos partidos sin público local debido al grito que sus aficionados expresaron en los choques de su selección frente a Honduras y Canadá y que la FIFA considera homofóbico, discriminatorio y racista. Esta sanción había salido hace tiempo y se redujo a un solo partido pero como fue repetida la acción por los mexicanos ahora la FIFA actuó con máximo rigor.