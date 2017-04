El más directo o el más largo. Esa parece ser la elección que hoy deberá tomar Atlético Unión en su camino al ascenso a la Primera B Nacional. Y es que hoy, cuando reciba a Altos Hornos Zapla de Jujuy, primero tendrá que asegurar una victoria propia pero además esperar una combinación de resultados ajenos que lo metan entre los 5 protagonistas del Pentagonal Final que arrancará de inmediato.

El resto



Hoy será decisivo en las dos zonas. En la A, Antoniana recibirá a Patria y Unión Aconquija a Chaco For Ever. Mientras que por la Zona B, Gimnasia-Defensores, Unión-Cipolletti y Madryn-Agropecuario.

Hoy, la máxima aspiración estadística a la que podría llegar el Azul es ser el mejor de los terceros de las dos zonas, pero para conseguir esa plaza tendrá que superar a los jujeños, esperar que no gane Patria y que en la Zona B, Gimnasia de Mendoza, Unión Sunchales y Agropecuario de Carlos Casares no sumen tampoco. Una combinación muy compleja pero no imposible, más tratándose de fútbol.



En lo futbolístico, el técnico Mauricio Del Cero tendrá que utilizar una variante obligada con la titularidad de Cristian Pérez como socio de Pedro Terrero en el ataque tras el desgarro confirmado de Gabriel Bibi González. El resto de la alineación será la misma que viene de empatar en la fecha anterior con la misma línea de cuatro, los mismos cuatro volantes y el modelo que ya se conoce, sabiendo que en el banco está la luz que le puede entregar Alfredo Molina cuando ingresa.



Del otro lado, Altos Hornos ya afuera de toda opción de clasificación y último en la tabla de posiciones con apenas un solo partido ganado en esta etapa, ya apunta a lo que será el camino largo, el de la Reválida. Horacio Zingariello pondrá en cancha la mejor formación que tiene a mano con tres regresos importantes en su alineación.

Las fechas de lo que se viene



Con la definición para este fin de semana en la Fase Campeonato y la Reválida, desde el Consejo Federal quedaron confirmadas las fechas para definir los dos ascensos a la B Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Tercera Fase-Pentagonal Final (1er.Ascenso):

1ra fecha - Domingo 7/05/17

2da fecha - Sábado 13/05/17

3ra fecha - Miércoles 17/05/17

4ta. fecha - Domingo 21/05/17

5ta fecha - Domingo 28/05/17

Play offs-Reválida

Segunda Etapa: Sábado 6 y miércoles 10/05/2017 (3 llaves, ida y vuelta)

Tercera Etapa: Domingo 14 y sábado 20/05/2017 (8 llaves, ida y vuelta)

Cuarta Etapa: Miércoles 24 y domingo 28/05/2017 (4 llaves, ida y vuelta)

Quinta Etapa: Domingo 4 y sábado 10/06/2017 (4 llaves -Suma los equipos del Pentagonal-, ida y vuelta)

Sexta Etapa: Miércoles 14 y domingo 17/06/2017 (2 llaves, ida y vuelta)

Séptima Etapa: Domingo 24 y viernes 30/06/2017 (Final 2do Ascenso, ida y vuelta)