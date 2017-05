Amargura. Era el último penal de la serie. El Bibi González, con toda su experiencia, fue y el fútbol le enseñó su otra cara. La de la impotencia. La tiró afuera y le dejó servido el pasaje a Altos Hornos.

Una pesadilla. De lo que parecía ser el sueño de la ilusión para avanzar una fase más en la Reválida del Federal A, Unión quedó sumido en la impotencia, en la amargura. En ese sueño trunco que se fue junto al palo derecho del arco de Tantoni en el quinto y decisivo penal de la serie. No había alcanzado el madrugón que se pegó Jony Angulo para emparejar la serie a los 8’ del primer tiempo. Se quedó sin argumentos, sin piernas pero dejó el corazón Unión pero no le alcanzó. Fue 1-0 ante Altos Hornos de Jujuy en los 90’ pero en los penales, la suerte le sonrió a los jujeños para ganar 5-4 y avanzar otro paso en este Federal A que para Unión terminó en una tarde de sensaciones encontradas, con espeso ambiente y con muchos interrogantes.

Con la obligación de remontar el 1-2 de la ida, con el condimento extra de la salida del Luto Molina del equipo en la previa, Unión trató de disimular todo con una enorme actitud. Arrancó para comerse crudo a Altos Hornos y a los 8’ ya encontró paz cuando Tantoni dudó en un centro de Terrero desde la derecha, soltó la pelota para que rebotara entre el cuello y la espalda de Angulo. Pero fue gol. Ahora si iguales y con todo el peso del Azul por ir a buscarlo y en los primeros 45’ jugó lo mejor de todo el partido con las acciones de Guille Pereyra y Facundo Torres. Pudieron ser goles pero no. Y claro, ese desgaste físico y emocional empezó a pasarle cuentas en el complemento para este Unión que no se entrega nunca aún vencido. Tuvo una muy cercana Ariel Sánchez pero nada más. Después, Altos Hornos se acomodó, manejó mejor los tiempos y fue complicandole las cosas al Azul. Llegaron los penales. Empezó el dramatismo y en ese mano a mano sin errores en los primeros 4 penales de la serie, llegó el quinto y el Bibi González tuvo la desventura de entrarle mal y tirarla afuera. No perdonó Ocaño y Unión se quedó sin nada en una tarde en el que el sueño se terminó convirtiendo en pesadilla.

El futuro es ahora

Con la eliminación ante Altos Hornos, se terminó la temporada para el Azul en el Federal A que tiene varios frentes para resolver en los próximos días, apuntando a que en julio ya volvería la competencia. La continuidad de Mauricio Del Cero, la renovación de autoridades, las deudas pendientes y la conformación de un nuevo plantel son los principales temas de agenda que deberán resolverse en las próximas semanas.



Del Cero tiene intenciones de continuidad mientras que en el aspecto institucional, el ciclo de Ricardo Torres al frente del club vuelve a estar en la escena porque es sabido que hace rato quiere un sucesor pero nunca se concreta.