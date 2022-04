Unión de Santa Fe superó hoy a Newell's Old Boys de Rosario por 1 a 0, como local, en un partido correspondiente a la novena fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El mediocampista Gastón González (15m. ST), de penal, hizo el único tanto del juego.



Unión suma ahora 17 puntos -cosechó 15 de 15 como local- y se prendió en la zona de clasificación a los cuartos de final, mientras que Newell's (16) continuará en esa posición si no triunfan Defensa y Justicia o Argentinos Juniors en sus presentaciones.



Unión y Newell's plantearon un partido de transiciones rápidas, con medios dinámicos y con la premisa de pensar siempre en el arco de enfrente, con Santiago Mele y Ramiro Macagno como figuras en el local y el visitante, respectivamente.



El desgaste realizado en los 30 minutos iniciales se notó en el tiempo restante de la misma etapa, que se frenó para hidratar a los protagonistas debido a las temperaturas altas en Santa Fe.



El "Tatengue" recuperó la iniciativa sobre el cierre, siempre apoyado en Mauro Luna Diale -una pesadilla para la última línea rosarina-. Y así llegó un tiro libre de peligro en el que pudo sacar ventaja con Diego Polenta y Matías Gallegos aunque terminó en la nada. Justamente una maniobra individual del delantero, que necesitó la intervención del VAR, terminó en penal para Unión y así se abrió el camino en el estadio 15 de Abril cuando González ejecutó para la izquierda y Macagno se tiró para el otro lado.



Lejos de la producción mostrada en el primer tiempo, el desarrollo careció de fluidez en la zona medio y como consecuencia jugaron alejados de los últimos metros, algo que le cerró más a Unión -los cambios y la modificación del sistema por uno más defensivo así lo mostró-.



En la última, cuando todo era fiesta en las tribunas, el ingresado Djorkaeff Reasco dejó de cara al empate al juvenil Nazareno Funez pero su remate, que calló a los hinchas santafesinos, dio en el palo cuando la volada de Mele no alcanzó ni a tocar con sus dedos la pelota.



Los siete minutos de adición le parecieron eternos al entrenador local, Gustavo Munúa, que protestó apenas vio el cartel y se ganó el reto del árbitro Fernando Rapallini: la distracción le valió para terminar el partido un minuto antes y debió retomarlo ante el asombro de los presentes.



Todo esto enfrió las acciones y Unión festejó frente a su gente mientras que desde mañana viajará a Bolivia para enfrentarse el martes a Oriente Petrolero por la Copa Sudamericana.



Newell's, en cambio, contará con una semana larga y recién jugará el viernes contra Patronato de Paraná en Rosario.