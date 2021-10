Si algo identifica a Unión es la pasión. Genera todo eso y más y hoy, parece haber vuelto a vivir tras una campaña sensacional en el torneo Oficial de la Liga Sanjuanina, ostentando orgulloso un invicto de 17 fechas que lo pusieron en la vidriera de los candidatos. Pero nada fue casual. El Azul de Rawson, golpeado por una crisis deportiva e institucional que lo llevó perder presencia nacional, tocó fondo pero empezó a renacer. Mucho tuvo que ver la llegada al mando del fútbol de Gastón Solera, un exjugador de Unión, que deambuló como entrenador en el fútbol departamental y que en agosto del 2019, consiguió entrar a la vida del Azul. Empezó una tarea de reconstrucción que fue desde rearmar los cuerpos técnicos de Primera y Cuarta, adquirir elementos, pelotas, insumos. Fue desde cero hasta este presente invicto y prometedor.

"Cuando vinimos tomamos a Unión en las últimas 7 fechas y terminamos bien. Se decidió seguir el proceso pero la primera pregunta fue si queríamos poner de pie en serio a todo lo que Unión significa. La pandemia del 2020 nos frenó pero en el 2021, ya en enero mismo, arrancamos con una pretemporada tremenda de 45 días que dio frutos. Había que rearmar un plantel y sumamos 14 jugadores de experiencia como Mario Rebeco, Ricardo Marin, Oscar Barrios, Ramón Ávila y recuperamos chicos del club como Federico García, Walter Estrada y varios elementos del fútbol local que enriquecieron nuestro proyecto. Se fueron dando los resultados que respaldaron nuestra propuesta y llegamos al primer objetivo que era clasificar pero ya adentro, ahora queremos ir por un título, por poner a Unión donde se merece", reflexionó el padre de la criatura, Gastón Solera.

Cuerpo técnico. Gastón Solera se rodeó de un grupo de colaboradores que

manejan integralmente todo el fútbol de Unión.

Se viene el mano a mano contra Colón Junior y no será sencillo. El Merengue le dio continuidad al proceso de Fullana y es rival consolidado: "No será sencillo. Jugamos contra Colón de visitantes y empatamos. Contra Alianza también jugamos y logramos ganarle. A San Lorenzo, le empatamos. Todos son muy buenos y Colón tiene el plus de un trabajo a largo plazo con un plantel que no cambió demasiado. Pero Unión tiene lo suyo y estar invictos no es casualidad. El grupo de jugadores entendió el mensaje, asumió lo que es vestir la camiseta Azul y respaldados en una propuesta futbolística que tiene protagonismo en cualquier cancha, ha ido creciendo. En semifinales, en un mano a mano, todo puede pasar pero la convicción en lo que hacemos, nos impulsa".

A Solera, lo acompañan Valentín Yorca (AC), Raúl Camenforte, Cesar Nuñez, José Goria, Hipólito Orozco, Jose Díaz y Ezequiel Ontiveros.