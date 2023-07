Los representantes sanjuaninos en el Top 8, Universidad y San Juan RC, cerrarán hoy este torneo de rugby cuando disputen la última fecha de la fase regular, ambos sin chances de clasificar a semifinales. Los Patos enfrentarán a Marista a las 16, mientras que el San Juan lo hará ante Liceo, a las 15,45; ambos encuentros a disputarse en Mendoza.

No hay sido la mejor performance para los sanjuaninos en este Top 8 ya que ocupan la penúltima y última posición en el torneo. La U ganó 4 partidos de 13 disputados y suma 24 puntos, a 33 del líder Marista. El Piuquén, por su parte, sólo pudo conseguir un triunfo y con 8 unidades en 13 fechas se ubica último.

No obstante, ninguno corre riesgo con el descenso ya que el torneo tendrá una reestructuración. En 2023 pasará a ser Top 10 por lo que no sólo no habrá descensos sin que además habrá tres ascensos. Y en esa carrera está Huazihul, que hoy también cierra la etapa regular de la Copa de Plata ante Universitario, en su cancha y a las 16,30. El Cacique ya está clasificado al cuadrangular final.

Juega Tito Castro

El San Juan RC tendrá hoy a uno de sus hijos pródigos en cancha. Es que estará presente Juan Pablo “Tito” Castro, rugbier del club y quien viene de disputar la Super Liga Sudamericana. Aprovechará la ocasión para jugar ante Liceo.