#Dakar2022 Benediktas Vanagas tuvo un vuelco impactante.



“Nuestro Dakar terminó. No recibí información sobre el obstáculo a velocidades extremadamente altas. Buscaremos dónde está el error. No tengo ningún reproche para el navegante”, dijo.



La tripulación está ok.



�� ASO pic.twitter.com/DrUpaBvYQw