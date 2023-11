Todo el caos que fue la temporada para Sportivo Peñarol en el Federal A hoy necesita calma. Y a ese momento le apunta el entrenador bohemio, Ricardo González, que en la previa al viaje de esta noche -a las 22- hacia Santiago del Estero, remarcó la actitud con la que el grupo asumió esta chance de pelear la permanencia mano a mano contra Juventud Antoniana de Salta. Fue un cierre de semana positivo dentro de la locura que fue rearmar un plantel que se había desmembrado. Ya con el goleador Federico Ortiz entrenando y con el regreso del defensor Maximiliano Alaniz quien estaba en Unión, Peñarol llegará lo más completo posible al cruce contra los salteños del domingo a las 17 en cancha de Atlético Güemes.

"Vamos a estar a la altura. De eso, estoy seguro. Los chicos demostraron que pese a todas las adversidades, quieren salvar la categoría. Van a dejar todo como siempre pese a que el escenario no sea el mejor. Pero Antoniana vive una realidad muy similar a la nuestra, con un plantel que se fue desarmando, con deudas y con el peso de haber peleado contra el descenso en cada jornada. No estamos muy distintos y confío a muerte en mi plantel. Ellos van a sacar ese plus para poder sostener a Peñarol en el Federal A", remarcó el Rulo González apenas terminada la penúltima práctica en San Juan.

En lo futbolístico, Peñarol pondrá en cancha la mejor formación posible con referentes como Andrés Alderete en el medio, Carlos Fernández en defensa y Fede Ortiz en el ataque. González lo vive muy intensamente. Ya vivió situaciones fuertes en el fútbol jugando por ascensos, pero jamás la tensión de pelear la permanencia fecha a fecha: "Es desgastante. Distinto a lo que yo viví antes como entrenador. Me tocó ascender con Güemes en Santiago del Estero y uno lo vive diferente. Ahora, con este Peñarol que vivió tantas cosas feas a lo largo de toda la temporada, uno lo sintió. Lo pasó complejo pero le pusimos todo. Dejamos el alma en cada gesto, en cada partido. Será al todo o nada, a matar o morir. Eso nos tiene que servir para mirar para adelante. Este grupo se merecía tener esta opción de quedarse jugando y lo van a aprovechar". El plantel bohemio volverá a entrenar hoy y sobre las 22 emprenderá el viaje a Santiago donde se jugará su destino. Cuando parecía que estaba sellado su descenso, ahora tiene una vida más. "Tenemos la opción de decidir nuestro destino y Peñarol se merece quedarse en el Federal A. Será al todo o nada, sabiendo que estará en juego el futuro de todos. Vamos a estar a la altura de la situación", cerró.

Dirigirá Bruno Amiconi

El árbitro para el desempate entre Peñarol y Juventud Antoniana de Salta de este domingo será Bruno Amiconi de la localidad de Salto mientras que el asistente 1 también es de la misma localidad, Carlos Javier Viglietti y el asistente 2, Leonel Suárez, de la localidad de San Antonio De Areco mientras que el cuarto árbitro es Karim Doussouk de Chascomús.

En la otra llave de desempates, en cancha de Sportivo Las Parejas, Gimnasia de Concepción del Uruguay definirá su descenso o no contra Liniers de Bahía Blanca. En los dos partidos, en caso de igualdad en los 90' se recurrirá a penales para definir los dos descensos con los que se cerrará la temporada del Torneo Federal A.