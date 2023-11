La continuidad en la primera división del fútbol argentino tendrá hoy como protagonistas a Vélez Sarsfield (46 puntos), Sarmiento de Junín (46), Colón de Santa Fe (45), Gimnasia y Esgrima La Plata (45) y Unión de Santa Fe (43), el más complicado en principio, en lo que será la 14ta. y última fecha de ambas zonas de la Copa de la Liga.



Todos los partidos se jugarán en simultáneo, desde las 18 y la expectativa pasará por si el descenso que resta (ya se fue Arsenal de Sarandí, por la tabla de promedios) se definirá en un cuadrangular, en un triangular, en un mano a mano o directamente todo se sentenciará durante la jornada. De haber desempates, según informó la AFA, se jugarán a partir de las 72 horas posteriores.

= Los partidos =

18.00 Vélez - Colón (Ariel Penel, ESPN Premium)



18.00 Banfield - Gimnasia (LP) (Facundo Tello, TNT)



18.00 Unión - Tigre (Yael Falcón Pérez, TNT Sports)



18.00 Platense - Sarmiento (J) (Silvio Trucco, ESPN2 y TV Pública)

¿Qué necesitan para salvarse?

Unión: ganar y que Gimnasia y Colón pierdan.



Gimnasia: ganar o empatar y que Unión no gane.



Colón: ganar o empatar y que Unión no gane.



Sarmiento: sumar al menos un punto o que Unión no gane.



Vélez: sumar al menos un punto o que Unión no gane.