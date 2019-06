"No somos candidatos". Textual de Lionel Messi. "Argentina está atravesando un proceso de recambio". Otra frase importante del capitán en la entrevista que le brindó ayer a TyC Sports en el predio de Ezeiza. "Hay muchos chicos nuevos, con pocos partidos en la Selección", enumeró para consolidar su postura. La Pulga, ¿dijo la pura verdad o se quiso sacar presión? ¿Un equipo que lo tiene a él entre sus filas puede no ser candidato en un torneo? Más aún, ¿si Argentina no es candidata qué les queda a los demás?



Vamos por parte. La segunda y la tercera frase del rosarino son ciertas. La primera es una evaluación personal que tiene mucho de realidad, aunque es discutible. Por ahí, lo cierto es que Argentina no es la "principal candidata" a ganar la Copa América en Brasil. Ese rótulo, pese al escándalo que envuelve a su máxima estrella (Neymar) a diez días del arranque del evento, le cabe a los anfitriones. Pero la Albiceleste tiene argumentos para ser candidata.



El primero es la jerarquía del mejor jugador del planeta de la última década, junto a Cristiano Ronaldo. Que Messi en la Selección mayor aún no haya ganado nada no implica estar bien arriba entre los apuntados para coronarse. Argentina, por ejemplo, llega con figuras de renombre como el máximo goleador de la Premier League, Sergio Agüero, y un volante muy destacado en el Paris Saint Germain multicampeón, Angel Di María. Es cierto que del medio hacia atrás, llegando hasta el arquero que aún está sin una definición clara, no son los jugadores de otrora que no había discusión sobre su titularidad.



El proceso de recambio que se atraviesa tiene sus costos y sobre todo requiere de tiempo.



Justamente en ese marco aparece la figura del "ignoto' entrenador, Lionel Scaloni, cuyo contrato tiene fecha de vencimiento post Copa. Luego, de acuerdo al resultado, se verá si hay continuidad o no.



Messi transitará a sus 31 años su quinto torneo continental. A diferencia de la previa al 2015 y 2016, donde la Albiceleste se quedó en las puertas del título ante Chile (en ambos casos por penales), esta vez no hay un equipo consolidado ni mucho menos. Esos combinados tenían la base del Mundial 2014, justamente en Brasil, que finalizó segundo. Llegaba a las competencias con el indiscutible rótulo de "máximo candidato'. Cumplió al meterse en el juego por la gloria aunque no lo concretó.



Ahora es otra cosa. Argentina tendrá que seguir "armandosé' durante el propioevento en tierras brasileras. Y el primer examen será la zona: Colombia, Paraguay y Qatar. +"Nos tocó un grupo difícil. Colombia es una selección que siempre nos costó. Y encima ahora con este técnico (Queiroz) que lo hace jugar de esa manera... Paraguay lo mismo, y después está Qatar, que la verdad no sé, pero viene de ser campeón de Asia", describió.



Seguramente la despedida del país mañana en San Juan será algo más simbólico que trascendental a la hora de formar el once inicial. Aunque pensando en un borrador del equipo que largará ante los cafeteros el 15 de junio en Salvador Bahía, sería con: Armani o Andrada; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Pereyra, Paredes, Lo Celso, Di María; Messi, Agüero. ¿Es un equipo para ser candidato? De primera mano se puede decir que "no impresiona'. Otra incógnita que surge: ¿Si no estuviera Lionel, qué sería esta alineación?, o más aún, ¿a dónde se podría pensar que llegaría esta formación?



Con Messi inclusive, la formación inicial para el estreno en Brasil tiene muchos interrogantes desde el punto de visita que cuenta, por ejemplo, con apenas cinco mundialistas. De los "históricos' sólo quedan Di María, Agüero y Messi. En menor medida, otro experimentado como Otamendi.



Pero si Argentina no cumplió con los pronósticos en 2015 y 2016, quizá tres años más tarde, en pleno proceso de recambio, da ese grito tan anhelado que ya hace 26 años se le viene negando. Ojalá...

El ping pong de Messi



Enemigo íntimo



"Mateo es tremendo. El otro día estábamos pateando la pelota y me decía que él era el Liverpool porque nos había ganado a nosotros. Estamos mirando partidos y se hace el hincha del Madrid para molestar al hermano (Thiago), grita los goles y todo. Le gusta mucho el fútbol a Mateo, a los otros dos, sobre todo al más chico (Ciro) mucha importancia no le dan".

El consejo del Coco



"El que primero que me habló de los tiro libres fue el Coco Basile. '¡Soltá el pie, soltá el pie', me gritaba. Y me decía que mis tiros libres parecían centritos. Quería que lo mirara patear a Román (Riquelme). De a poco fui tomando una técnica para pegarle y me dio resultados. Casi siempre me sirve para pasar la barrera, aunque a veces he podido convertir y en otras no"

Defensa a su padre



"Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores. Lo metieron en el medio de muchísimas cosas que nada que ver. Decían que metía jugadores y armábamos equipos. Una cosa es que lo digan de mí, que soy el jugador, pero ¿de mi viejo? Realmente la que sufran es la familia, yo me puedo blindar y dedicarme a jugar, pero la familia la pasa mal de verdad".



Lionel, el terrible



"Mi vieja me dio un par de chancletazos de chico. A mí no me gustaba la escuela, era un loco de mie... Parecido a lo que hoy es Mateo. Me mira y me desafía, tiene una cara de hijo de p... (sic). Vivía pensando en jugar a la pelota con los chicos del barrio y por eso siempre le esquivaba al estudio. Pero uno de grande se da cuenta que eso era un error".



Del diez al 10



"Con Diego (Maradona) siempre tuvimos una linda relación. Desde que compartimos todo el Mundial del 2010 en Sudáfrica se hizo un lindo vínculo. Además, fue ahí cuando Diego me dio por primera vez la camiseta 10 de la Selección argentina que es todo una responsabilidad llevarla. Y la cinta es algo que también me genera orgullo, aunque soy un capitán a mi manera".



Debut y llanto



"Fue terrible cuando me expulsaron en el debut (con la Mayor), lloré mucho en el vestuario. Mis compañeros me cobijaron, y creo que fue el Kily González el que me dijo que a él le había pasado lo mismo... En esa época estaban Crespo, Sorín, Maxi, la mayoría de los que después fueron al Mundial 2006. Ese día toqué dos pelotas. En la segunda me agarró y pasó todo eso, je".