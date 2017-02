Da frente. Santiago Vergini se lamentó por los errores en la caída frente a Aldosivi, aunque rescató que hayan sido en un amistoso de pretemporada.





El zaguero central Santiago Vergini admitió que Boca Juniors ‘no puede seguir jugando así‘ tal como lo hizo en la noche del sábado ante Aldosivi, en Mar del Plata, en donde perdió por 3-1 en un amistoso de preparación, que se llevó a cabo en el estadio José María Minella.



‘No se puede seguir jugando así, de esta manera. No hicimos un buen partido. Tuvimos desconcentraciones, fallas. Tenemos que seguir trabajando para corregir esos errores‘, expresó el defensor auriazul, titular en el compromiso ante el elenco marplatense.



El ex jugador de Newell’s y Estudiantes de La Plata destacó ‘haber jugado contra un esquema que no habíamos enfrentado, con tres defensores‘.



‘Es una parte que tenemos que trabajar y mejorar hacia adelante si nos juegan de la misma manera‘, reconoció el zaguero, que también vistió la camiseta del Sunderland de la Premier League de Inglaterra.

Vergini mostró su alivio por el hecho de que ‘equivocarnos en partidos amistosos no nos cuestan puntos. Pero son cosas que tenemos que corregir. Lo de Aldosivi fue un simple golpe‘, dijo.



En tanto que Barros Schelotto dijo que “los errores no pueden pasar durante el campeonato” y agregó que “es bueno tener estos partidos para saber que si el rival presiona y corre puede complicar”.

“Me preocupa la desconcentración en la pelota quieta”, señaló Barros Schelotto y reflexionó que “hay que seguir mejorando”.



En ese sentido, el DT explicó que “en el primer tiempo el equipo entró por los costados pero no lo encontró a (Darío) Benedetto en el lugar indicado‘ y en el complemento “no se pudo manejar al rival con el juego”.



En tanto, el volante central Fernando Gago se retiró con un golpe sin mayores consecuencias, mientras que el mediocampista ofensivo Ricardo Centurión estaría haciendo fútbol ‘entre martes y miércoles‘ según comentó el DT Guillermo Barros Schelotto esperando una evolución en la molestia muscular que padece el ex jugador de Racing Club.



El plantel xeneize descansará hoy y retornará a las prácticas este martes, a partir de las 9.30, en el complejo Pedro Pompilio.



Boca disputará un nuevo amistoso de preparación este sábado ante Tigre, en la Bombonera, en horario a confirmar.





También sufrieron



Darío Franco, entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, reconoció que su equipo ‘la pasó mal‘ en el primer período del partido que finalmente le ganó a Boca, por 3-1, en un amistoso del verano.

‘En el primer tiempo la pasamos mal. No tuvimos posesión, sufrimos. Tuvimos suerte porque creo que Boca fue superior‘, reconoció el ex DT de San Martín sanjuanino.

‘En el segundo tiempo estuvimos mejor parados, no sufrimos defensivamente y el rival no tuvo situaciones claras‘, completó Franco.

‘Lo mejor que mostramos fue la contundencia. Y el resultado ante un gran equipo, en cuanto a funcionamiento, jugadores e historia. Estoy contento‘, cerró el entrenador del Tiburón.