El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, lamentó ayer la salida de los seleccionados juveniles de la AFA de Hermes Desio, al que calificó como ‘brillante‘.



‘Lamento mucho que se haya ido, porque los que lo conocemos sabemos que es brillante y en estos dos años hizo mucho por los juveniles de la selección‘, dijo. ‘No sólo consiguió resultados importantes, sino que le dio una organización a toda la estructura que se había perdido. Dejó sentadas bases para darle continuidad‘, amplió ‘la Brujita‘. Verón fue uno de los impulsores de la llegada de Desio a los seleccionados juveniles y comentó: ‘Creo que en algún punto los procesos se terminan o se acaban por distintos motivos. Insisto que para mí es una lástima perderlo, para mí su tiempo en la selección no estaba terminado para nada‘.



Al ser consultado sobre por qué no tomó las riendas de la estructura de juveniles, Verón reconoció que ‘tal vez por las mismas razones por las que Hermes (Desio) se fue. No estaban dadas las condiciones y entonces es mejor no avanzar. Habrá que ver en un futuro, pero ese no era mi tiempo‘.