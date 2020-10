Sebastián Villa pasó de marginado a jugar los amistosos de Boca -incluso marcó el sábado un gol contra Estudiantes de Río Cuarto- y ahora se le podrían abrir las puertas de los partidos oficiales. Así lo afirmó Fernando Burlando, abogado de la expareja del colombiano, quien lo denunció por violencia de género: "Nosotros ya le dijimos con Daniela (Cortés) al club que el trabajo de él no tiene nada que ver con la causa penal, que seguirá su curso".

Burlando hizo esa declaración en el diario Olé y, luego, en diálogo con radio La Red volvió a reiterar que lo deportivo no tiene que ver con la causa; y reveló que desde Boca le consultaron respecto a si Daniela Cortés tenía problemas en que Villa pueda jugar.

"Se comunicó muchas veces conmigo, por el estudio, desde que ocurrió este episodio. Fue la caricia que recibió Daniela. Preguntando cómo estaba la salud de Daniela. Que Boca se preocupe por ella fue un gran aliciente, ni hablar cuando se tomaron medidas de carácter disciplinario con el jugador", respondió Burlando respecto a si la dirigencia de Boca se había comunicado con él por su defendida.

"Hasta determinado momento, Boca nos preguntaba cómo estaba Daniela; en las últimas llamadas también incluyeron temitas como qué inconvenientes había si el jugador jugaba o no. Siempre fue la dirigencia que se contactó con nosotros, inicialmente del nivel jerárquico más elevado", admitió Burlando.

"No tuvo una llamada de parte de Villa y sí de la dirigencia de Boca", afirmó Burlando y aseguró que estaba "casi convencido" de que Cortés y el delantero colombiano no volvieron a hablar. Además, reiteró: "No era de su interés, no tiene un objetivo trazado sobre la vida laboral ni personal de Villa, lo que quiere es que la Justicia siga su camino, se expida y dé su opinión, que es la única opinión aceptable. Estamos persiguiendo una condena".

En diálogo con el diario Olé, Burlando reiteró lo que días atrás había confirmado en la pantalla de TyC Sports: "La causa va a seguir, es la idea, y todo apunta a un juicio oral".

Díaz será rival de Boca



Marcos Díaz será el arquero de Talleres de Córdoba, equipo que justamente se medirá con Boca (su exequipo) en la primera rueda de grupos de la Liga Profesional. El cuidapalos se fue del xeneize con el pase en su poder, luego de que no le renovaran por tener un contrato alto y por el regreso al club de Agustín Rossi, para ser suplente de Esteban Andrada. Así, a los 34 años será un jugador de experiencia en el equipo que armó Alexander Medina en el club cordobés.

Díaz ya se encuentra en Córdoba, y hoy sería la presentación virtual, luego de hacerse la parte final de la revisación médica correspondiente. Las bajas más importantes de la "T" en este receso fueron las de Nahuel Bustos (Girona de España, vendido), Andrés Cubas (Nimes de Francia, vendido), Martín Payero (volvió a Banfield), José Mauri y Franco Fragapane (préstamo a Fortaleza de Brasil).