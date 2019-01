Vínculo familiar. Vivas, hoy en el fútbol europeo expresó que no descarta retornar al país. "La familia se extraña", expresó.



Un rato antes de subir al avión que lo retornó a España, el entrenador Nelson David Vivas calificó de satisfactorio su balance del tiempo que lleva como uno de los ayudantes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid y a la vez confesó que a menudo no le resulta llevadero vivir lejos de la Argentina. Vivas dijo que en lo estrictamente laboral tiene "buenas sensaciones" en su condición de técnico alterno del "Cholo" Simeone, junto con Germán "Mono" Burgos. "Diego nos brinda mucha participación en el análisis de los rivales, en el preparado de los partidos", dijo en una entrevista con Télam.

Menos entusiasmado se expresó a la hora de analizar su vida personal: "El hecho de vivir con una sola de mis tres hijas en un lugar tan lejano, y que por el momento no exista la posibilidad de que mi mujer haya podido ir a Madrid lo hace todo muy difícil. Vivir con la falta de lo cotidiano no es lo más llevadero. Se extraña. Y yo extraño". La pregunta siguiente iba de suyo y Vivas no rehuyó la respuesta. "¿Si descarto volver a dirigir en la Argentina? No, no lo descarto".