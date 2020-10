Luego de definir algunos puntos clave en su nuevo proyecto, Peñarol comenzará a desandar el desafío de afrontar el nuevo Federal A que tiene fecha de comienzo para el penúltimo fin de semana de noviembre. Es que el Bohemio comenzará a realizar los test correspondientes por protocolo a sus jugadores, cuerpo técnico y auxiliares que estarán en los entrenamientos, los cuales están pautados iniciarlos desde esta semana.

El equipo será conducido nuevamente por Ricardo ‘Rulo’ González, quien ya estuvo al frente del equipo en el 2018 y ahora tendrá su segunda gestión, luego del parate por el coronavirus y la salida previa del cargo de Cristian Bove, quien justamente desembarcó en el otro equipo sanjuanino de la categoría: Desamparados. González, de extensa trayectoria en clubes de nuestra provincia como Unión, Del Bono, Trinidad, Desamparados y 9 de Julio, asumirá en las prácticas se espera a mitad de semana, una vez que pasen los estudios de rigor indicados por el protocolo sanitario. Con el parate por el coronavirus, el plantel bohemio sufrió diferentes bajas, entre ellas las de su máxima figura, el delantero Alan Cantero, quien arregló con Godoy Cruz (Primera División), no sin antes alejarse con diversos cruces con la dirigencia.

De los 30 equipos de la categoría, sólo cuatro decidieron no participar en este reinicio.

A priori, los jugadores que estarán en el arranque de esta nueva gestión serán Carlos Biasotti, Francisco Fernández, Carlos Fernández, Leandro Espejo, Hernán Muñoz, Leandro Arce y Mario Sánchez. La intención es sumar a varios futbolistas de las inferiores del club como para que el DT pueda saber si quiere contar con ellos. Respecto a los posibles refuerzos, por ahora no hay nada concreto, aunque se sabe que podrían ser futbolistas de experiencia en la categoría. A nivel dirigencial, ya se sabe que el club seguirá al mando de Oscar Cuevas por un tiempo más ya que finalmente no se producirá la renovación de autoridades en la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde el máximo directivo bohemio tenía pensado desembarcar. Problemas a la hora de formar la lista que encabezaría, más cierta falta de respaldo de sus colegas, postergaron por un tiempo este proyecto que parecía ya consolidado. Con ello, habrá que esperar si en Peñarol se realiza la Asamblea que se postergó para la renovación de autoridades y en ese caso si Cuevas decide continuar o será otro colega suyo el que tome las riendas del club.

Para el Bohemio es un desafío grande teniendo en cuenta que buscará uno de los ascensos que pondrá en disputa la categoría, que por ahora no tiene formato definido (ver aparte). Lo que está claro es que será una pelea compleja ya que de la Zona Sur que integra el club (también está Desamparados) sólo un equipo decidió bajarse por falta de apoyo económico y estar en desacuerdo con que jueguen todos por los ascensos. Se trata de Ferro de La Pampa. Mientras que aquellos que ya confirmaron su presencia son: Sansinena, Deportivo Otamendi y Camioneros de la provincia de Buenos Aires, Estudiantes de Santiago del Estero, Juventud Unida de San Luis, Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Sol de Mayo y Cipolletti de Río Negro, Deportivo Madryn, Maipú y Huracán Las Heras de Mendoza. Antes del parate en marzo por la pandemia, Peñarol se encontraba en el penúltimo lugar de la Zona con 22 puntos en 21 encuentros disputados. Un escalón por arriba del que cerraba la tabla, Sol de Mayo.

Aunque de acuerdo a lo ya resuelto por le Consejo Federal esta campaña no habrá descensos. Es decir, el Bohemio no tendrá ese apremio al disputar los encuentros. Habrá que esperar el plantel que logra conformar, sabiendo que hay clubes que cuentan con un mayor presupuesto y que en principio parten como serios candidatos a uno de los ascensos a la Primera Nacional. Igual, habrá que ver cómo se desarrolla todo en el verde césped una vez que, por fin, la pelota vuelva a rodar en la categoría más federal de la Argentina.

A definir los formatos para subir

Ya se sabe la agenda de reinicio de las categorías del ascenso del país, pero resta definir el formato con que se disputará.



En el caso de la Primera Nacional, que tiene fecha de regreso para el 7 de noviembre, podría haber una resolución clave entre jueves y viernes próximo. Los dirigentes están buscando la mejor manera de premiar a los que mejor hicieron las cosas a nivel deportivo hasta el parate, como Atlanta y el propio Santo, quienes lideraban cada una de las zonas del campeonato. Al certamen lo afrontarán los 32 equipos de la categoría, entre ellos San Martín de nuestra provincia. Justamente su homónimo tucumano entendió que merecía subir directo a la Primera, pero el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le dio la espalda a su reclamo.

La AFA le dio de plazo el 31 de octubre a las categorías para que definan sus formatos.

Por su lado, el Federal A, igual que la Primera C y D (sólo con equipos de Buenos Aires), no tiene definido el formato de disputa. De hecho, hubo varias reuniones virtuales y no se llegó a un consenso para adherir a una opción. El Federal también debería resolver todo antes del cierre de esta semana, sabiendo que su actividad está pautada a partir del 21 de noviembre, es decir en poco más de un mes.



Por último, en la Primera B Metropolitana, la mesa directiva ya definió que Almirante Brown tendrá uno de los ascensos por haber ganado el Apertura y ser el líder de la general al momento del parate en marzo pasado.



En un Reducido gigante se definiría el otro que suba directo y la Reválida con un equipo del Federal A.



El reinicio del fútbol argentino ya tiene su agenda armada para todas las categorías (Primera será la que arranque el camino el 30 próximo), aunque como es habitual no todo está definido.