Si hay un deporte que es tradición pura tiene que ser las bochas. Una raza especial, con un espíritu especial que se transmite de generación a generación hacen posible mantener vigente este deporte poco convencional y en tiempos en los que la modernidad gobierna, la decisión de apostar a ese futuro desde las bochas es noticia en la Villa Del Salvador, corazón de Angaco.



Y es que la Unión Vecinal, que encabeza Manuel Riveros, priorizó en su presupuesto una obra trascendente como la inauguración de su cancha sintética de bochas. Un orgullo para los bochófilos que disfrutaron ya el primer torneo y se les infla el pecho cada vez que rememoran este logro.



La pista, de 24 metros de longitud por 4 metros de ancho, impresiona especialmente por el piso. Una superficie sintética que no es cualquier cosa. La obra costó 160.000 pesos y mucho tuvo que ver en la realización, el aporte de la Secretaría de Deportes de la provincia a través de los programas de inversión en infraestructura.



Manuel Riveros, titular de la vecinal que tiene ya 51 años de trabajo en el corazón angaquero, recuerda que la decisión no fue sencilla: "Hay varias subcomisiones de cada deporte y todos querían prioridad pero el grupo de los bochófilos tuvieron eco y decidimos darle lugar. El trabajo fue de ellos incluso hasta pintando el predio donde están nuestras dos canchas pero la construcción de la cancha sintética se encargó una empresa de Buenos Aires. Se hizo una plataforma y después la pintura que es vital.



Es una delgada capa sintética que absorbe los impactos del bochazo y vuelve a su tensión inicial de inmediato. Es increíble. Cambia todo y ya jugamos el Torneo Aniversario con presencia de jugadores de Córdoba, La Rioja y Mendoza. Es un logro grande para nosotros y en un deporte muy querido para los socios. Es un orgullo tener esta cancha'.



Jorge Oroz es uno de los expertos en las bochas y ya sintió esa sensación más que especial de inaugurar la cancha. Juega en equipo con sus hermanos y explica las ventajas de tener la cancha sintética: "Es una delicia bochar acá. Hay que tener precisión nada más porque la cancha no complica nunca. Es un orgullo ser angaquero y tener esta cancha. Acá nos pusimos a trabajar todos y lo conseguimos gracias al respaldo de toda la Unión Vecinal", contó emocionado.

LA CIFRAS



3: Con la de Angaco, ya hay tres canchas sintéticas en San Juan. La de Deportivo Aberastain en Pocito y la de Gimnasio Bochín Club en la ciudad Capital.

5: Son los clubes que están afiliados a la Confederación Argentina en San Juan: Villa Del Salvador, Aberastain. Gimnasio, Pacífico y Belgrano de Caucete.

NOTA APOYO



No todo son las bochas





El deporte es prioridad en la Vecinal Del Salvador y las pruebas están a la vista. A la inversión en la cancha de bochas, se le sumaron las obras de equipamiento del alojamiento para 18 integrantes que está en el primer piso del predio de bochas, predio que utilizará Atlético Alianza en su pretemporada para el Federal B que comenzará en las próximas semanas.



Pero apenas se ingresa al predio, impresiona la cantidad de patinadoras que bajo la conducción de la profesora Cintia Gamboa tiene en el patinaje artístico uno de sus puntos fuertes en convocatoria y calidad. Hoy están en plena preparación para el Regional de la especialidad que será en Mendoza y apuntan a ganarse el lugar en el Nacional de Santiago del Estero. Hay patinadoras desde los 5 años hasta los 18.



Además, está en apogeo la Escuelita de Fútbol que funciona con 4 divisiones y participa en los torneos de CEFAI. Mientras que apuntando a deportes poco convencionales, funciona también la escuela de pádel en el predio.