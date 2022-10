Gabriel Heinze volverá a dirigir en el fútbol argentino. El Gringo afrontará su nuevo desafío con una motivación extra, ya que estará a cargo del primer equipo de Newell’s, donde debutó en Primera y también fue campeón en el Torneo Final 2013, hasta su retiro al año siguiente. El ex defensor de la selección argentina tuvo su última participación en la MLS en la que dirigió al Atlanta United entre 2020 y 2021.

Este martes se confirmó que el club rosarino llegó a un acuerdo con Heinze y así lo informó la entidad rojinegra en sus redes sociales: “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Gabriel Heinze es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo”.

Durante la tarde del martes, mediante su red social en Twitter, el club tiró algunos giños con el arribo de Heinze, en los que no lo nombró, pero fueron señales de que la vuelta del Gringo era un hecho. En uno de los posteos preguntaron si daban la noticia a las 20, justo el dorsal que el ex defensor utilizó en la casaca rojinegra y los hinchas ya empezaron a frotarse las manos. Unas horas más tarde la información se confirmó.

Según indicó el medio Rosario3, la institución ya había sondeado a Heinze en diciembre de 2021, pero ante la negativa fueron a buscar a Javier Sanguinetti. En tanto que La Capital aseguró que sus ayudantes de campo serían Nicolás Pavlovich, ex centro delantero rojinegro, y Mariano Toedtli.

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Gabriel Heinze es el nuevo entrenador de nuestro primer equipo#VamosNewells ❤️�� pic.twitter.com/BUO5W139Op — Newell’s Old Boys (@Newells) October 25, 2022

En la despedida a Martín Galmarini, Tigre perdió 4-1 con Arsenal y no pudo clasificar a la Copa LibertadoresEl Matador cayó sin atenuantes y será Huracán el que juegue el torneo continental. Los de Victoria disputarán la Sudamericana. Antes, Rosario Central 1-1 Colón y Barracas 1-1 Newell’s

Heinze también dirigió a Argentinos Juniors, que lo devolvió a Primera División en 2017 y luego condujo a Vélez. Con Newell’s tendrá competición nacional e internacional ya que el equipo se clasificó a la Copa Sudamericana.

La Capital también explicó que la situación del Gringo cambió de forma radical en los últimos días ya que primero el presidente del club, Ignacio Astore, negó la posibilidad de que el ex defensor sea el nuevo estratega. Pero esa habría sido una estrategia del dirigente ante el bajo perfil que tiene Heinze quien en principio no quiso figurar como posible candidato a DT para no tener que desmentir versiones.

El citado medio agregó que este lunes Astore se guardó a silencio y por eso las versiones sobre la llegada de Heinze fueron creciendo durante las horas. El rumor fue cobrando fuerza hasta que este martes el club confirmó la noticia que alegró al pueblo leproso pues se trata de alguien formado en el club y que en su momento también retorno de Europa en su última etapa como futbolista.

Heinze debutó en la Primera de Newell’s en la temporada 1997/1998 y en el siguiente ejercicio fue comprado por el Valladolid, que en su primer año lo cedió a préstamo al Sporting de Lisboa. Regresó al club español donde estuvo hasta 2001. Ese año comenzó su maratón por gigantes europeos: PSG (2001/2004), Manchester United (2004/2007), Real Madrid (2007/2009), Olympique de Marsella (2009/2011) y la Roma (2011/2012).

También jugó en la Selección y disputó dos Mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.