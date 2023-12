Mariano Werner (Ford) se consagró campeón de Turismo Carretera por 3ª vez luego de culminar 4º en la Final del Premio Coronación que se disputó en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde también se había coronado en 2020 y 2021. Así, el entrerriano pasó a integrar la selecta lista de 10 pilotos que conquistaron al menos 3 títulos en la historia del TC.

Germán Todino (Dodge) ganó la carrera en San Juan, que albergó por 4ª año consecutivo la última fecha del TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 4ª victoria de la temporada 2023 y la 6ª en la categoría. Julián Santero (Ford), que se llevó el subcampeonato, y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio en el trazado cuyano.

Werner es el responsable del 45º campeonato de Ford en el TC. El anterior tricampeón con el “Óvalo” había sido Juan María Traverso (1977, 1978 y 1999), aunque no había un piloto de la marca que consiguiera 3 títulos en un período de 4 años, como lo hizo el entrerriano, desde que Héctor “Pirín” Gradassi se adueñara de las coronas de 1974,1975 y 1976.

El entrerriano es el primer piloto que consigue en una misma temporada los campeonatos de TC y TC Pick Up. Y se suma así al selecto club de monarcas de dos categorías nacionales de primer nivel en el mismo año, algo que también lograron Agustín Canapino (3 veces), Juan María Traverso (2), Guillermo Ortelli (1), Ernesto Bessone (1), José María López (1), Matías Rossi (1) y, también en este 2023, Leonel Pernía (1).

Todino, que largó 3º, superó a un Werner que no opuso resistencia en la 3ª vuelta y luego mantuvo una gran lucha con Santero por la punta. El mendocino resistió con un manejo impecable hasta el 21º giro (1 vuelta después de que el auto de seguridad liberó la pista), cuando El “Gaucho” de Rivera lo doblegó para saltar a la punta y darle a Dodge su 5º triunfo del año.

“Tenía un cañón y di todo, hice todo lo que tenía que hacer y por eso me voy feliz a casa. Me cansé un poco y después volví con todo, el auto de seguridad me permitió enfriar y eso le vino bien al auto. Julián (Santero) me respetó bien. Fuimos los más ganadores del año, eso quiere decir que hicimos las cosas bien, lástima el abandono en San Luis y que no anduvimos bien en Rafaela”, contó Todino en Campeones Radio y AM590 Continental.