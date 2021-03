Alberto Wey Zapata hizo podio en una competencia de motocross que se disputó en el Sur argentino, en lo que fue su cuarta participación luego de sufrir un accidente de automovilístico por el cual debieron amputarle el brazo izquierdo.

“Estoy muy feliz por lograr este resultado en mi cuarta carrera después del accidente. Fue una carrera importante que contó con más de 150 pilotos de toda la Patagonia. Cada día me siento más seguro arriba de la moto y la disfruto más. Mi vida ha cambiado y entendí que todo lo que pasa te deja una enseñanza y ganas de seguir adelante", expresó.

Zapata Bacur se repuso anímicamente de ese golpe duro para su vida personal y deportiva. La pérdida del miembro superior, lejos de ser un problema para él, fue un empujón para superar adversidades y seguir ligado a su pasión.

“Las probabilidades de que volviera a andar en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero me mentalicé en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizará tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, contó.

El “Wey”, como es conocido en el ambiente, corrió por cuarta vez después del accidente. Compitió dos fechas en San Agustín, Córdoba, una vez en Neuquén y esta fecha en Madryn.

La carrera en la Región Patagónica

Las categorías que compitieron fueron: 85cc, 85cc B, MX B, MX 2, MX 2B, MX 3, MX 3 B, WMX 3, WMX B, MNX 55ccA, MNX 65cc, MNX 55B, MX 3 Pro y MX3C.

La organización corrió por parte de la Asociación de Motocross de Puerto Madryn, con todos los protocolos necesarios y una presencia mínima de espectadores.

Las “Competencia de Verano de Motocross” se realizó en la “Estancia El Doradillo”, siendo la tercera edición de Madryn como sede.