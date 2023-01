Después de admitir que estaba viviendo en un “estado de shock” tras la noticia de que el ex futbolista azulgrana Dani Alves había ingresado a la cárcel a causa de la denuncia de una mujer de 23 años por presunta violación, el técnico del Barcelona Xavi Hernández intentó matizar sus palabras.

El histórico ex mediocampista culé remarcó tras la victoria ante el Getafe por 1-0 pidió disculpas por su declaración en la rueda de prensa del sábado donde se refirió a la denuncia que pesa sobre el lateral brasileño Dani Alves, quien continúa en prisión preventiva.

“Creo que se malinterpretó un poco lo que quería decir. Quizá no fui demasiado claro ayer. Es un tema bastante escabroso e importante. Evidentemente obvié un poco el tema de la víctima y tenemos que condenar todos estos actos haga quien lo haga”, aseguró el catalán de 42 años.

“Quiero expresar mi apoyo a la víctima y a todas las víctimas de este tipo de violencia”, afirmó nada más empezar la rueda de prensa posterior al triunfo que ubicó a su equipo como único líder, y antes de que comenzara el turno de preguntas de los periodistas.

Además, explicó que no ha pasado “un día nada agradable” tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima, una mujer de 23 años. También fue muy criticado por decir la frase “me sabe mal por Alves”, de quien fue compañero de equipo en el Barcelona y, posteriormente, entrenador.

“Entiendo las críticas y pido disculpas. Espero que lo entienda la gente. No he pasado un día agradable. Me sabe mal el malentendido. Quizá no estuve suficientemente contundente en mis palabras”, consideró.

Xavi y Alves se conocieron cuando el brasileño llegó al club azulgrana en el verano de 2008. Ambos coincidieron en el vestuario del equipo catalán como jugadores desde entonces hasta 2015, cuando Xavi se marchó. En 2022, volvieron a formar parte del Barcelona al mismo tiempo. Esta vez, con Xavi como entrenador y Alves como futbolista.

En lo que respecta al futuro futbolístico del bahiano, después de la decisión de la jueza de imponerle la cárcel provisional, su actual club, el Pumas mexicano, decidió rescindirle el contrato. El presidente de la entidad explicó en una rueda de prensa que la determinación fue “por una causa justificada”. El 1 de enero, Alves había renovado el contrato con Pumas hasta el próximo 30 de junio.