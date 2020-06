El día después de que Claudio Tapia asegurara que el fútbol en Argentina solamente iba a volver cuando en todo el país se esté en la fase 4, Marcelo Gallardo rompió el silencio y contó sus sentimientos en medio de este largo parate de la actividad.

"Me hace entender que el fútbol no se va a activar de acá a corto y largo plazo", afirmó el entrenador de River sobre el anuncio del presidente de Asociación del Fútbol Argentino y destacó: "Es difícil, ya pasaron más de 100 días que el futbolista no puede realizar ninguna actividad".

"Por lo que hablo con jugadores y entrenadores, tengo voces de que ya no se aguanta más el tema", admitió el técnico en declaraciones a radio La Red y mostró su preocupación por el silencio que hubo durante todo este tiempo: "Se tendría que haber dado alguna conversación y no estar en la incertidumbre total".

"Hubo mucho silencio durante todo este tiempo y me generaba una gran indignación", reconoció el Muñeco y analizó: "Sé que el fútbol no es imprescindible en este momento, pero de ahí a no hacer nada.

Deberíamos trabajar en conjunto. Yo se lo dije todo el tiempo a Rodolfo (D"Onofrio) buscando que las cosas puedan ser más claras sobre todo.

No tengo deseos de romper la cuarentena, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios. ¿Dentro de los cuidados y los protocolos el fútbol podría activarse?", agregó Gallardo y se preguntó: "¿Por qué le restringen la posibilidad a los futbolistas del interior?".

Gallardo tiró que "no estoy pensando en ningún torneo".

"No veo mucho deseo que vuelva el fútbol", aseveró el técnico del Millonario y expresó: "Nadie piensa en el día después. En qué momento estará la moneda cada vez más devaluada, que los físicos no se van a recuperar fácilmente... Si nadie se manifiesta, debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA para ir en la misma sintonía. Yo estoy hablando por mí y es mi opinión".

"En nuestra actividad podemos manejar ciertos protocolos. La salud es lo primero no hay duda, pero también hay que pensar en cuáles van a ser las consecuencias de la falta de entrenamientos", puntualizó Gallardo y habló sobre lo que sucede en los otros países: "No me voy a poner a juzgar ni mucho menos. Cada país tiene su problemática y cada Federación ha adoptado las posibilidades de reactivar de alguna forma".

"No entro en esa estupidez de que en Uruguay o Paraguay ya activaron. No voy a pedir eso porque hoy a mí no me interesa eso. No estoy pensando en que vamos a jugar Libertadores y ellos ya empezaron. No me importa, estoy viendo más allá de lo que pueda pasar a fin de año cuando el fútbol se vaya a reiniciar", cerró Gallardo.

Consultado sobre qué piensa a futuro: "Me vengo replanteando cosas hace tres meses, desde que arrancó esto", subrayó Gallardo y anexó: "Si yo no me replanteara cosas no estaría hablando como hablo. Estaría en mi casa mirando una película. A partir de ahí, me replanteo un montón de cosas".

"Estoy muy preocupado con lo que va a ser el fútbol argentino, sacando el acontecimiento mundial (de la pandemia). Estamos atravesando una situación muy grave y vamos a sufrir más que en otros lados. Pero me preocupa. Me preocupa todo.

Esto no es de ahora. En los últimos años no se han respetado formatos, instituciones, se han cambiado sobre la marcha muchas situaciones... eso hace a la devaluación del fútbol", cerró.

Palo al ministro

Gallardo se dio tiempo para lanzarle un dardo a Ginés González García: "Me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolos y el fútbol no puede respetar protocolos y tener a 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades".

Descensos

El Muñeco se manifestó sobre la decisión de la AFA y quitar los descensos. "No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar de otra manera, pero devaluar nuestro campeonato que ya venía siendo devaluado a partir de que hace 6, 7 ú 8 temporadas, no se respetan los formatos".