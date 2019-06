Pasaron más de tres semanas desde el enfrentamiento entre Boca y Vélez y la polémica conMauro Zárate todavía sigue vigente, por el cruce entre el delantero con los jugadores del Fortín y también por sus declaraciones post partido, cuando dijo que "pasó el equipo grande", una frase que también fue repetida por algunos de sus compañeros, entre ellos Nahitan Nández y Darío Benedetto.

"Del festejo del gol no me arrepiento, porque era un partido muy difícil y queríamos ganar la Copa. Lo festejé como me salió. De la frase sí, porque era un momento de calentura, de desahogo, y me salió eso que no tendría que haber dicho. Ya está. Pedir disculpas no cambia nada", contó Mauro en diálogo con Fox Sports.





Zárate agregó que llegó cargado al choque de La Bombonera por lo que había pasado una semana antes en el José Amalfitani, y contó: "Pasaron muchas cosas pero no tengo ganas de contarlas para victimizarme, prefiero dejarlo así y que la gente piense lo que quiera".

Por último, el atacante de Boca se refirió a la imagen que se viralizó en la premiación de Tigre, cuando él no saludó a algunos rivales: "Siempre se va a hablar de lo que vende. Saludé a los chicos que conocía, a Pipo Gorosito. Pero los últimos cinco metros me fui re caliente, agarré la medalla y esperé que levanten la copa. Aplaudí y me fui para adentro. Pero es así, no van a hablar de que con Argentinos fui uno de los pocos que fue a saludar a todos", cerró.