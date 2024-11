“Caradura”: Messi y Scaloni estallaron contra el árbitro por no echar a Alderete, autor del segundo gol apraguayo El entrenador y todos los jugadores de la Selección Argentina reclamaron efusivamente al árbitro brasileño por la infracción del defensor sobre el capitán, que debió significarle la segunda tarjeta amarilla.

El arbitraje de Anderson Daronco tomó un rol preponderante en el encuentro que Paraguay venció por 2 a 1 a Argentina, válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Omar Alderete -previamente amonestado- cometió una infracción digna de una segunda tarjeta amarilla y expulsión pero el árbitro brasileño le salvó la vida, lo que desató la ira de Lionel Messi y Lionel Scaloni. Por si fuera poco, el defensor marcó el 2-1 definitivo en favor del dueño de casa.

El capitán argentino salió de contragolpe cerca de los 37 minutos del primer tiempo y el defensor guaraní cortó su carrera sin ninguna intención de disputar la pelota en la mitad del terreno de juego.

Pese a que la infracción debió ser castigada con una segunda tarjeta amarilla -y por consiguiente con expulsión-, el árbitro brasileño tomó en cuenta que el jugador se encontraba ya amonestado y no le otorgó el castigo pertinente, lo que generó la ira argentina. No solo los jugadores sino también Lionel Scaloni apuntaron fuertemente contra el árbitro, al punto que no solo pidió por el castigo sino que incluso le llamó “caradura”.

Tras el final del primer tiempo, Lionel Messi se acercó a hablar con el colegiado y le señaló nuevamente la gran equivocación en su fallo únicamente con el propósito de salvar a Alderete de una temprana expulsión. Un tenso momento para cerrar el primer capítulo en Asunción donde el capitán se le puso frente a frente y llevó un dedo a la cara como si estuviera retándole.

La consecuencia de la omisión por parte de Daronco no tardó en surtir efecto en el complemento, ya que el mismo Alderete consiguió marcar el 2-1 primero parcial y eventualmente definitivo en favor de la Albirroja.

El zaguero central (con pasos en Gimnasia de La Plata y Huracán) ganó en el área de Argentina y con su cabezazo cruzado logró derrotar la resistencia de Dibu Martínez, para desatar la locura en el Defensores del Chaco y aumentar el enfado albiceleste por la pobre decisión de Daronco.