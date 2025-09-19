Desamparados y Peñarol también recibieron licencias para jugar el Regional Amateur Se suman a Atenas, Marquesado, Unión, Colón y Alianza.

El Regional Amateur suma protagonistas y en San Juan la lista de equipos sigue creciendo. Este viernes por la tarde se confirmó que tanto Sportivo Desamparados como Sportivo Peñarol recibieron licencias del Consejo Federal de AFA para disputar la próxima edición del certamen, que comenzará el 19 de octubre.

De esta manera, ambos se suman a Unión de Villa Krause, Colón Junior, Atlético Alianza, Atenas y Marquesado, que ya tenían asegurada su presencia. Así, la Liga Sanjuanina ya cuenta con siete representantes confirmados y podría sumar uno más en las próximas horas, ya que Minero también está muy cerca de obtener su licencia.

La noticia trae alivio especialmente en Puyuta, ya que Desamparados había quedado en lista de espera tras perder el partido clasificatorio frente a Marquesado. El Víbora fundamentó su pedido en la destacada campaña pasada, donde llegó hasta la final del torneo y perdió ante Ben Hur de Rafaela. En tanto, Peñarol se asegura un lugar en la competencia nacional luego de varias gestiones y ahora podrá comenzar con la planificación deportiva y económica para afrontar el desafío.

Con la oficialización, San Juan se convierte en una de las provincias con mayor cantidad de participantes en el Regional Amateur. Además de los equipos de la Liga Sanjuanina, ya estaban confirmados Paso de Los Andes (Liga Albardón–Angaco), Deportivo La Estrella (Jáchal) y Sarmiento (Liga Sarmientina).

La expectativa crece a poco más de un mes del inicio del certamen, que entregará cuatro ascensos al Federal A y volverá a poner en escena a varios de los clubes más convocantes de la provincia.