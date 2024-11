Duro golpe a Mauricio Macri: la Justicia falló a favor de Chiqui Tapia y quedó firme su reelección como presidente de la AFA Así lo resolvió este viernes la Justicia nacional a través de un fallo al que tuvo acceso Infobae.

La Cámara Civil de la Nación decidió a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declarando nula la Resolución 793/2024 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) que invalidaba la asamblea general de la AFA en la que fue reelecto como presidente de forma anticipada Claudio “Chiqui” Tapia. La medida implica un golpe a Mauricio Macri, aliado de la gestión de Javier Milei —con interés en el impulso de las SAD en Argentina—.

Vale recordar que existe una disputa en torno a la política de las SAD, luego que el fundador del PRO consiguiera como aliado en esa cruzada al presidente Javier Milei, con la asistencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hasta ahora, Tapia resistió la ofensiva y logró judicializar el apartado en cuestión del mega DNU 70, con un fallo favorable para bloquear el cambio del estatus jurídico de las instituciones deportivas.

La resolución de la IGJ, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, había determinado “declarar la irregularidad e ineficacia total a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre”. El organismo de control solo permitía que ese día se aprueben el balance y los libros, pero le ordenaba abstenerse de avanzar con otra definición, tras tomar posición frente a un pedido de suspensión que presentó el Club Talleres de Córdoba.

La IGJ había justificado su decisión inicial alegando que la asamblea se convocó de manera extemporánea y sin respetar normas estatutarias, por la denuncia del Club Atlético Talleres. Sin embargo, la AFA argumentó que su convocatoria no violó estatutos y que la asamblea procedió con los estatutos vigentes, puntos que la Cámara consideró válidos.

“No puede dudarse entonces de su carácter y, en particular, de la eficacia del acto asambleario que celebrado en el lugar, fecha y hora convocada, pues por unanimidad se aprobó la moción al punto uno del orden día ‘Considerando que la Asamblea fue convocada según lo dispuesto en los Estatutos, mociono para que se apruebe este Punto Primero del Orden del Día’; inclusive contó con el voto afirmativo del delegado representante del Club Talleres de Córdoba quien en su denuncia no sólo pretendía la suspensión del acto sino la declaración de ineficacia de su convocatoria. Extremo, que dicho sea de paso tampoco fue observado por la IGJ”, señalaron los magistrados.

El tribunal concluyó que la IGJ no había proporcionado argumentos sustanciales. Además, determinó que la falta de consulta previa y la exclusión del derecho de defensa en el proceso administrativo habían viciado de nulidad la resolución.

La audiencia de la asamblea del 17 de octubre se realizó sin contratiempos, siendo fiscalizada por la IGJ y participando delegados, incluidos los del Club Talleres, quienes expresaron sus argumentos y votaciones. La Cámara Civil resaltó que ningún delegado de la asamblea expresó sentirse afectado por la convocatoria.

La decisión del tribunal confirma la legitimidad de la asamblea y de las elecciones de autoridades, subrayando que la IGJ no puede intervenir arbitrariamente en la vida interna de las asociaciones civiles, según la ley vigente.

Para la Justicia, según se lee en el escrito, la impugnación de la IGJ “adolece de razonabilidad y motivación pues las razones en que presuntamente intenta darle sustento resultan meramente aparentes ya que no sólo la convocatoria al acto asambleario no emerge -según sus propios antecedentes- como violatoria del estatuto sino que, menos aún, se advierte contrario o lesivo de los derechos de los asociados. No sólo eso, sino que a partir de la inobservancia de brindar oportunidad a la entidad a ejercer su derecho de defensa, se concluye en la ilegitimidad de la resolución impugnada”.

El fallo de la Justicia

El fallo judicial trata sobre una apelación presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que declaró irregular e ineficaz a los efectos administrativos la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre de 2024. La IGJ había argumentado que la convocatoria y el orden del día en relación con la elección de autoridades fueron adelantados sin justificación y sin respetar el estatuto de la AFA, lo que habría impedido a los clubes afiliados preparar listas de candidatos debidamente.

El tribunal, analizando la situación, constató que la motivación de la IGJ fue insuficiente. En el fallo, se mencionan antecedentes en los que situaciones similares no habían sido objetadas por la IGJ, lo que sugiere un cambio selectivo de criterio sin justificación suficiente.

Finalmente, el tribunal resolvió admitir las quejas de la AFA, declarar la nulidad de la Resolución 793/2024 emitida por la IGJ y revocar lo decidido.

El día que la IGJ suspendió la reelección anticipada de Chiqui Tapia

Tal como precisó este medio hace un mes, el Gobierno —mediante una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ)— había suspendido la reelección anticipada del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y profundizó entonces una batalla que excede las cuestiones futbolísticas y se traslada a la política y también los negocios.