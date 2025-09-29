Pasó una nueva edición del Desafío a Las Coloradas, en el pedemonte del Cerro Villicum y con una gran participación que llegó a tener 120 participantes divididos en todas las categorías. En la división más competitiva, la de Varones entre 18 a 24 años, el ganador fue Fabricio Muñoz con un registro de 41′ 05” 479 milésimas, aventajando por mucho margen a su escolta que fue Natanael Fernández que llegó casi 9 minutos después.
La AAA sigue con su calendario y ya proyecta nuevas pruebas para los amantes del Campo Traviesa, sabiendo que Albardón tiene terrenos ideales para el desarrollo de este tipo de competencias.
CLASIFICACIONES
VARONES 18 a 24 años
1 Muñoz Fabricio 41’05” 479
2 Fernández Natanael 50’22” 449
3 Pinto David 51’49” 482
4 Albelo Rodrigo 57’39” 448
5 Vera Agustin 1h01’35” 302
VARONES 25 a 29 años
1 Muñoz Alessandro 43’35” 486
2 Alvarez Oscar 1h01’21” 423 2
3 Becerra David Abel 1h14’30” 357 3
DAMAS 25-29 años
1 Vildozo Priscila 54’18” 473
VARONES 30 A 34 años
1 Muñoz Jesús 40’54” 359
2 Hidalgo Luis Mauricio 43’44” 438
3 Aguero Santiago 47’31” 437
4 Gómez Cristian 50’21” 484
5 Pérez Julián 50’23” 490
DAMAS
1 Tello Elizabeth 1h04’32” 469
2 Vega Ximena 1h06’30” 480
3 Lara Romina 1h07’47” 372
4 Berrido Luciana 1h10’47” 463
DAMAS 35 A 39 años
1 Puerta Laura 1h01’40” 440
2 Roldan María Belén 1h18’43” 452
VARONES 40 A 44 años
1 Luna Jose 48’15” 489
2 Torres Leonardo Santiag5o0’36” 371
3 Baigorria András 55’59” 443
4 Murciano Ariel 56’53” 478
5 López Alejandro 57’57” 492
DAMAS
1 Romero Yesica 1h01’52” 400
2 Laria Silvina 1h06’30” 471
VARONES 45 A 49 años
1 Castro András 45’05” 441
2 Godoy Sergio 53’15” 468
3 Santander Gustavo 54’58” 461
4 Pinto Ricardo 55’14” 483 4
5 Molina Gustavo Ariel 56’16” 310 5
DAMAS
1 Godoy Lina 1h08’54” 466
2 Castro Yesica 1h11’10” 465
3 Gómez Alejandra Silvia 1h12’25” 487
VARONES 50 A 54 años
1 Herrera Javier 51’19” 497
2 Ardini José 53’34” 375
3 Ormeño Miguel 56’26” 494
4 Sanabria Eduardo 56’50” 389
5 Flores Gustavo 57’36” 481
DAMAS
1 Bruna Norma 1h07’19” 393
2 Kun Gladis 1h7’59” 464
VARONES 55 A 59 años
1 Alvarez Fabio 58’04” 349
2 Fernández Edgar 1h31’08” 317
DAMAS
1 Martiínez Fabiola 1h17’08” 496
VARONES 60 a 64 años
1 Alcaide Jorge 58’22” 495
2 Peluc Hugo 1h11’48” 495