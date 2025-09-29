Fabricio Muñoz se quedó con el Desafio a Las Coloradas en Albardón Organizado por la Asociación Atlética Albardón, se corrió una nueva edición de la prueba en a los pies del Villicum.

Pasó una nueva edición del Desafío a Las Coloradas, en el pedemonte del Cerro Villicum y con una gran participación que llegó a tener 120 participantes divididos en todas las categorías. En la división más competitiva, la de Varones entre 18 a 24 años, el ganador fue Fabricio Muñoz con un registro de 41′ 05” 479 milésimas, aventajando por mucho margen a su escolta que fue Natanael Fernández que llegó casi 9 minutos después.

La AAA sigue con su calendario y ya proyecta nuevas pruebas para los amantes del Campo Traviesa, sabiendo que Albardón tiene terrenos ideales para el desarrollo de este tipo de competencias.

CLASIFICACIONES

VARONES 18 a 24 años

1 Muñoz Fabricio 41’05” 479

2 Fernández Natanael 50’22” 449

3 Pinto David 51’49” 482

4 Albelo Rodrigo 57’39” 448

5 Vera Agustin 1h01’35” 302

VARONES 25 a 29 años

1 Muñoz Alessandro 43’35” 486

2 Alvarez Oscar 1h01’21” 423 2

3 Becerra David Abel 1h14’30” 357 3

DAMAS 25-29 años

1 Vildozo Priscila 54’18” 473

VARONES 30 A 34 años

1 Muñoz Jesús 40’54” 359

2 Hidalgo Luis Mauricio 43’44” 438

3 Aguero Santiago 47’31” 437

4 Gómez Cristian 50’21” 484

5 Pérez Julián 50’23” 490

DAMAS

1 Tello Elizabeth 1h04’32” 469

2 Vega Ximena 1h06’30” 480

3 Lara Romina 1h07’47” 372

4 Berrido Luciana 1h10’47” 463

DAMAS 35 A 39 años

1 Puerta Laura 1h01’40” 440

2 Roldan María Belén 1h18’43” 452

VARONES 40 A 44 años

1 Luna Jose 48’15” 489

2 Torres Leonardo Santiag5o0’36” 371

3 Baigorria András 55’59” 443

4 Murciano Ariel 56’53” 478

5 López Alejandro 57’57” 492

DAMAS

1 Romero Yesica 1h01’52” 400

2 Laria Silvina 1h06’30” 471

VARONES 45 A 49 años

1 Castro András 45’05” 441

2 Godoy Sergio 53’15” 468

3 Santander Gustavo 54’58” 461

4 Pinto Ricardo 55’14” 483 4

5 Molina Gustavo Ariel 56’16” 310 5

DAMAS

1 Godoy Lina 1h08’54” 466

2 Castro Yesica 1h11’10” 465

3 Gómez Alejandra Silvia 1h12’25” 487

VARONES 50 A 54 años

1 Herrera Javier 51’19” 497

2 Ardini José 53’34” 375

3 Ormeño Miguel 56’26” 494

4 Sanabria Eduardo 56’50” 389

5 Flores Gustavo 57’36” 481

DAMAS

1 Bruna Norma 1h07’19” 393

2 Kun Gladis 1h7’59” 464

VARONES 55 A 59 años

1 Alvarez Fabio 58’04” 349

2 Fernández Edgar 1h31’08” 317

DAMAS

1 Martiínez Fabiola 1h17’08” 496

VARONES 60 a 64 años

1 Alcaide Jorge 58’22” 495

2 Peluc Hugo 1h11’48” 495