Mundial Sub-20: Argentina le gana 2 a 0 a Nigeria por los octavos de final La selección comandada por Diego Placente juega en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago. El delantero Alejo Sarco, al minuto de juego, aprovechó un error de los africanos para aventajar a la albiceleste.

La Selección Argentina Sub-20, que ganó los tres partidos de la fase de grupo del Mundial, enfrenta a su par de Nigeria en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago. Los dirigidos por Diego Placente buscan revancha luego de que el seleccionado africano eliminara a la albiceleste en 2023.

Además, el combinado nacional hace 14 años que no pasa esta instancia. La última vez que estuvo entre los ocho mejores fue en 2011 cuando cayó por penales frente a Portugal en el Mundial de Colombia.

Formacion:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez y Julio Soler (C); Valentino Acuña, Milton Delgado, Álvaro Montoro; Ian Subiabre, Alejo Sarco y Maher Carrizo.