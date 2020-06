"Conducta desaprensiva: En época de pandemia o no siempre, hay vecinos que no tienen una mínima cuota de empatía con sus semejantes más cercanos. Durante el día son muy amables, pero amparados en las horas de descanso o en la oscuridad de la noche, se transforman en vertedores de basura. De todas maneras, lo hacen lejos de los frentes de su casas y en lugares indebidos. Actitud repudiable y falta de ética. No son amigables ni con sus vecinos ni con el medio ambiente y usan máscara siempre, pero no para protegerse del Covid-19 o ser superhéroes, sino para esconder sus conductas".

El texto fue enviado por un vecino del Barrio Foecyt I, Zona Norte de Pocito.