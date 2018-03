Un lector envió un un mensaje y el siguiente comentario: "En las inmediaciones de Caseros entre 9 de Julio y General Paz se observa la construcción de departamentos sin que tengan carteles con datos de la obra. Y me pregunto si no se exige cartel sobre detalle de la obra y aprobación como en otras provincias, Planeamiento o municipio no controla? Porque a simple vista esta muy cerca los departamentos".