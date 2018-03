Un lector envió un mensaje acompañado de la siguiente imagen:



"Estos pozos están en Benavídez pasando Salta, en Chimbas. Hace bastante que están así y no lo arreglan. Los autos deben frenar de golpe porque no está señalizado. Por eso le pido a las autoridades correspondientes que no esperen a que ocurra una tragedia para hacerse cargo".