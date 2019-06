Un lector envió una imagen y el siguiente comentario: "Así trabajan los obreros en altura en la construcción del establecimiento educativo de Avenida España, entre Agustin Gomez y Sarassa. Se puede observar que los operarios no cumplen con las medidas mínimas de seguridad: no tienen arnés, el andamio a simple vista no está atado a ninguna estructura fija y el operario que está más arriba sólo cuenta con un tablón como superficie de trabajo".