El pasado 19 de febrero se vivió un episodio de extrema violencia en Rawson cuando un gendarme baleó a su mujer, se atrincheró y luego de cuatro horas se quitó la vida. El caso, que conmovió a los sanjuaninos, ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la esquina de Cenobia Bustos y Lemos, en el barrio Capitán Lazo.

Mario Juárez le propinó dos disparos en el abdomen a su pareja Víctoria Manrique, por lo que tuvo que ser hospitalizada en Terapia Intensiva. ​​​​​La joven de 29 años de edad continúa internada pero con una notoria mejoría, e incluso se evalúa la posibilidad de que reciba internación domiciliaria.

Además, allegados a la familia informaron que la chica aún no sabe que el uniformado se suicidó tras el ataque. "Cree que fue detenido y está preso. Le sacaron el celular, no se entera de nada", dijeron. Lo cierto es que para preservar su estabilidad emocional no quieren contárselo por el momento.

Con respecto a las hijas la pareja, aún no pudieron visitarla pero hacen videollamadas a diario. Cabe recordar que las pequeñas fueron testigos presenciales de todo lo ocurrido.