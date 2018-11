Calvario. "Fueron pocos minutos pero pareció una eternidad", dijo Ariel Pizarro, uno de los primos que sufrió el ataque. Los ladrones se llevaron su moto.

Al menos dos delincuentes encapuchados sorprendieron a dos primos en su casa de Santa Lucía, los amenazaron con armas de fuego y se llevaron lo único de valor que había en el lugar: una moto Honda XR 150cc y dos celulares. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Zalazar (33) y Ariel Pizarro (40). Este último, dueño de la motocicleta robada, ayer estaba indignado porque aseguró que el vehículo era sumamente útil para sus actividades de todos los días. "Me parte al medio porque la necesito para ir a estudiar y al trabajo", dijo el hombre, que estudia Teatro en la UNSJ y trabaja en un local de telefonía de Chimbas.



El ataque ocurrió sobre las 23 del pasado martes, en una vivienda del barrio Cooperativa Villa María, considerado por los mismos vecinos como "tranquilo, con hechos como éste cada tanto".



En detalle, todo indica que los ladrones saltaron la reja del frente y fueron hacia el fondo, donde la tuvieron fácil porque la puerta de ese sector estaba sin llave. Una vez que accedieron al interior, lo primero que hicieron fue ir por Zalazar, que se encontraba en la cocina mirando televisión: le apuntaron con las armas, lo tomaron de los brazos y a la fuerza lo llevaron hasta la habitación donde estaba Pizarro durmiendo, quien describió: "fue el susto de mi vida. De la nada me pegaron una piña en el pecho y cuando me desperté tenía un chumbo en la cabeza. Fue horrible".



Con las víctimas bajo control, uno de los delincuentes se encargó de revisar todos los rincones de la casa, mientras el otro les apuntaba con el arma. "Repetían todo el tiempo que querían plata, que les dijéramos dónde estaba el dinero. Pero la verdad no había", aseveró Pizarro.



Los delincuentes les quitaron sus celulares y salieron, pero cuando creían que solamente eso se iban a llevar, los damnificados escucharon que habían hecho arrancar la moto de Pizarro, que estaba en el fondo. Y huyeron.



La denuncia fue radicada en la seccional 5ta. Pesquisas de esa dependencia y de las distintas brigadas de investigaciones trabajaban con los datos aportados por las víctimas para tratar de dar con los ladrones. También buscaban registros en las cámaras de seguridad de vecinos.



"Lo que nos pasó es la muerte misma. Mientras me apuntaban pensaba que me iban a matar", cerró Pizarro.

Roban plata de la casa de un policía



Ladrones se metieron a la casa de un policía cuando no había nadie y, después de revolver todo buscando objetos de valor, robaron unos $15.000, dos televisores, un DVD, entre otros aparatos, indicaron voceros policiales.



El oficial principal Marcelo Vega descubrió el ataque en la noche del domingo, cuando llegó a la vivienda, ubicada en inmediaciones de Centenario y Necochea, en Chimbas, informaron en la Policía.



Al parecer, los delincuentes violentaron la ventana de la habitación de Vega y de ese sector sustrajeron el dinero.