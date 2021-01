A pocos días de cumplirse un año del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, los padres de la víctima pidieron justicia: “Que los asesinos tengan una condena ejemplar, la justicia verdadera es perpetua”.

Por el caso están imputados ocho rugbiers, acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por la alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que contempla como pena la prisión perpetua. El hecho ocurrió a la salida del boliche “Le Brique”. La golpiza fue tal que el joven murió en el lugar.

Los acusados son Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21). En este contexto, Graciela Sosa y Silvano Báez, reclamaron que se inicie el juicio oral, que ya fue solicitado por la fiscal Verónica Zamboni.

A la espera del inicio de esta etapa clave para la posible condena de los jóvenes, los acusados se encuentran detenidos en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata.

“Vivimos muy mal, no pudimos superar la pérdida de nuestro hijo. En el día a día es muchísimo más el dolor, no podemos creer lo que le hicieron. Lo masacraron de una manera que es muy dolorosa. Perdimos lo mejor de nuestra vida”, aseguró Sosa, visiblemente emocionada. “Él nos daba ganas de seguir, prosperar, ahora salimos a trabajar pero sin sentido. Pero sigo adelante, me ayuda a despejarme”, agregó.

En este sentido, los padres del joven reclamaron que se inicie el juicio oral contra los rugbiers. “Es incierto el inicio del juicio, esperamos que pronto se conozca la fecha. A nosotros solos nos queda pedir justicia”, manifestaron. Para Sosa y Báez, “la verdadera justicia es la condena perpetua”.

