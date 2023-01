El primer día de enero del 2022, San Juan amanecía con la terrible noticia del femicidio de Yoselí Rodríguez, una nena de 10 años, violada y asesinada por su primo en la madrugada del primer día del año. El crimen causó una fuerte conmoción en toda la provincia. Este domingo al cumplirse un año, Yésica la jóven mamá de la nena, publicó un duro posteo recordando a su "Pelucita", como la llamaban sus afectos.

"Ya un año de ese maldito día, desde ese día que te arrebataron tu vida, te cortaron tus sueños, te borraron tu sonrisa mi Yoseli Ailén Rodríguez Pereyra", arranca el texto de Yésica. Después continúa: "No sabes cuánto te extraño y este dolor que llevo y el vacío que me dejaron en mi alma. Solo le pido a Dios que me de fuerza, que me mantenga de pie, firme a mis otros pollitos porque tengo que seguir por ellos y por ahí ya ni fuerza tengo. Dios dame fuerzas, qué dolor tan grande", expresó conmovida la mamá. "Mi Pelucita mamá te ama y te amará por siempre, le mando un abrazo enorme al cielo mi angelito Yoseli", cerró.

Además, este domingo en la parroquia de Media Agua la familia le realizó una misa por el primer aniversario de su fallecimiento. Al término, en la plaza departamental soltaron globos color violeta para recordar a la pequeña.

EL HECHO

Todo pasó cerca de las 7 de la mañana del 1 de enero del año pasado en un descampado en inmediaciones de Adán Quiroga y Ruta 40, en las afueras de Media Agua, Sarmiento. Ese primer día del año paradójicamente fue el último para esa nena, que dormía en la casa de una tía cuando su primo Juan Carlos "Pelado" Rodríguez (24) la sacó de la cama y la cargó unos 80 metros hasta unos arbustos, donde la violó y la acuchilló en el rostro y el cuello, provocándole una hemorragia letal. Luego arrastró el cuerpo unos 5 metros, lo dejó semioculto entre arbustos y enterró el cuchillo a unos 50 metros.

Pero no pudo salirse con la suya. Sus propios familiares lo vieron llegar esa madrugada sucio con tierra, con manchas de sangre en sus manos y parte de su ropa y la urgencia de bañarse. "Me la mandé", le escuchó decir uno de esos parientes. Y más tarde, también se lo dijo a un policía: "Me la mandé, la maté y tiré el cuchillo". Esos testigos y las pruebas de ADN resultaron contundentes contra el confeso violador y homicida. Apenas dos meses después, Rodríguez fue condenado. "Sí acepto y soy consciente", le respondió con seguridad al juez Alberto Caballero, quien insistía con sus preguntas para saber si había comprendido que renunciaba a defenderse en un juicio ordinario y aceptaba un proceso abreviado con una consecuencia grave para sus días, pues admitía su decisión de recibir la pena máxima: reclusión perpetua. La condena se convirtió en el caso más rápido resuelto en el país.