En la mañana de este viernes, en la Sala I de la Cámara Penal, el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h) decidió absolver a un sujeto acusado de violar a su expareja y madre de su hijo en enero del año pasado.

El magistrado hizo lugar al pedido del abogado defensor César Jofré, a la vez que rechazó la solicitud de 7 años de prisión de la fiscal Marcela Torres, quien consideró que la retractación de la joven jachallera que primero denunció a su expareja y padre de su hijo por violarla y, ya en el juicio, se contradijo para favorecerlo, es una prueba más del estado de vulnerabilidad que le dejó el ultraje sexual que sufrió el 4 de enero del año pasado y al menos otros dos episodios previos de violencia de género, que la habían tenido como víctima después de que se separaran.

Todo pasó alrededor de las 8,30 del 4 de enero del 2018 en la casa de la joven, que había quedado sola luego de que su última pareja se fuera a trabajar. Entonces -denunció- sintió que la puerta del fondo se abría y enseguida lo tuvo a su ex pidiéndole que volvieran, preguntándole si estaba embarazada y diciéndole que sólo podría gestar hijos con él, porque ella y el hijo que ya tenían, eran de su propiedad. Según ese relato, luego le dio unas cachetadas, unas trompadas en el abdomen y la violó, para luego decirle que estaba arrepentido, que lo perdonara y que el hecho le dolía tanto como a ella.

En su denuncia, la joven precisó que esa vez se llevó una gorra y un perfume de su pareja, y que le dejó un "chupón" en el cuello. El informe de los psicólogos sobre la vulnerabilidad de esa joven, en la que también detectaron otros indicadores de una persona sometida, fueron también prueba clave para la fiscal, que había pedido 7 años de prisión.

Sin embargo para el defensor, el hecho de que el médico no informara de lesiones genitales u otras propias de un ataque sexual, descartan la existencia de un delito, y la presencia del "chupón" no delataba otra cosa que el fragor de un encuentro consentido. Además, hizo especial hincapié en la "aclaración" de la joven, quien durante el juicio se contradijo y dio una versión que encajaba con la de su ex (dijo que ella le pidió volver y él se negó).