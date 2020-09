"Mi hija no llevó a mi nieta por miedo a un contagio por coronavirus, no es que no la quiso llevar", aclaró la abuela de la nena que perdió la vida este jueves camino al hospital luego de haber sufrido el martes una caída a un fuentón con agua hirviendo.

La mujer, cuya identidad no trascendió, charló con Radio Sarmiento desde la casa del Barrio Bella Vista de Pocito, donde ocurrió el accidente doméstico. Sin nombrar destinatarios, dijo que "quiero aclarar cómo fueron los hechos y que se dejen de mentir. "Mi hija no llevó a mi nieta por miedo a un contagio por coronavirus, no es que no la quiso llevar".

A continuación, la abuela contó que la pequeña estaba jugando, pero por un descuido cayó al fuentón con agua caliente. "Hasta ayer la vi bien, lúcida, pero esta mañana se descompuso y la llevamos al Hospital Federico Cantoni porque ni la policía ni la ambulancia aparecieron cuando llamamos por teléfono. Esperamos varios minutos, entre 15 y 30, y no llegaron", manifestó, al mismo tiempo que agregó que "en el camino le hablábamos, la movíamos, pero bueno, ya no respondía. No sé si ya iba sin vida".

Una vez en el nosocomio pocitano, le practicaron las maniobras correspondientes de reanimación, pero la pequeña ya había perdido la vida. "Le llamé a mi hijo y me dijo que la estaban reanimando, a los 20 minutos le llamé otra vez y me dijo que ya había fallecido", expresó la abuela.

Por último, la mujer contó que su hija, de 35 años y 7 chicos (entre ellos un bebé de dos semanas), está pasando un muy mal momento. "Mi hija está muy triste, es una madre que ama a sus hijos y esto es lo peor que puede haber en la vida". finalizó.